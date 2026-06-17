Sob gestão de Warsh, Fed reduz comunicado e abandona orientação futura

Ao manter os juros entre 3,50% e 3,75% nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 17, o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) enviou ao mercado um recado diferente dos últimos anos. Sob o comando de Kevin Warsh, a instituição abandonou as orientações sobre os próximos passos da política monetária, numa sinalização de que as futuras decisões dependerão exclusivamente da evolução dos dados econômicos, como informou Warsh em sua primeira reunião.

A principal evidência dessa mudança apareceu no próprio comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). O texto divulgado após a reunião teve cerca de 130 palavras, menos da metade da extensão dos comunicados emitidos sob a gestão de Jerome Powell, de acordo com cálculos da CNBC, e eliminou as tradicionais orientações futuras, ou forward guidance, que vinham sendo utilizadas pelo banco central para indicar aos mercados os possíveis próximos passos dos juros.

"Também está ausente a chamada orientação futura, que concordamos não ser adequada para a conjuntura atual da política", afirmou Warsh logo no início de sua coletiva de imprensa após a divulgação da decisão de juros.

Segundo o novo presidente do Fed, o objetivo é produzir comunicados mais objetivos e concentrados nos fatos observados pela autoridade monetária, sem criar expectativas excessivas sobre decisões futuras. "Essa declaração apenas apresenta os fatos, da melhor forma que podemos avaliá-los", disse.

A mudança representa uma inflexão importante na estratégia de comunicação do Fed. Durante a última década, especialmente após a crise financeira de 2008 e durante a pandemia, o banco central passou a utilizar amplamente o forward guidance para orientar investidores e reduzir incertezas sobre a trajetória dos juros.

Warsh, no entanto, argumenta que a ferramenta perdeu eficácia diante de um ambiente econômico mais volátil e sujeito a mudanças rápidas. "Neste momento, não parece correto fornecer orientações prospectivas", disse aos jornalistas.

Para o novo presidente, os mercados funcionam melhor quando respondem aos dados econômicos efetivos, e não às tentativas de antecipar como o Fed reagirá a esses dados. Segundo o novo chairman, a prática pode criar uma espécie de "viseira" nos investidores, desviando a atenção dos fundamentos da economia real.

Warsh descarta revisão da meta de inflação

Apesar da mudança na comunicação, Warsh procurou reforçar o compromisso com a meta de inflação de 2%. "A inflação é uma escolha", afirmou, repetindo uma frase que já utilizava antes de assumir o comando da instituição.

O presidente do Fed reconheceu que a inflação permanece acima da meta há mais de cinco anos e classificou os preços elevados como um peso para as famílias americanas. Ainda assim, rejeitou qualquer discussão sobre flexibilizar o objetivo de 2%.

Questionado sobre a possibilidade de revisão da meta, Warsh disse "não ver motivo para revisar isso até que tenhamos restabelecido nosso compromisso e nossa capacidade de cumprir a meta de inflação de 2%".

Fed se divide entre expectativa de manutenção e alta dos juros

A postura ocorre em um momento em que o próprio Fed projeta dificuldades para convergir a inflação ao objetivo. As projeções econômicas divulgadas nesta quarta mostram que a maioria dos dirigentes espera que o núcleo do índice PCE encerre o ano em torno de 3,3%, enquanto a convergência para 2% só ocorreria em 2028.

O chamado "dot plot" também revelou um comitê dividido sobre os próximos passos dos juros. Oito dirigentes projetam estabilidade das taxas até o fim de 2026, enquanto nove ainda enxergam espaço para novas altas.

Criação de forças-tarefa no Fed

Além das mudanças na comunicação, Warsh anunciou um amplo processo de revisão interna do banco central.

Serão criadas cinco forças-tarefa independentes para avaliar temas considerados estratégicos para o futuro da instituição, incluindo comunicação, balanço patrimonial, qualidade dos dados econômicos, produtividade e inteligência artificial, além da própria estrutura de combate à inflação.

Segundo o chairman, os grupos devem começar a trabalhar nas próximas semanas e apresentar conclusões até o fim do ano.

A iniciativa reforça a tentativa de imprimir uma nova marca ao Federal Reserve logo nos primeiros meses de sua gestão. Embora tenha mantido os juros inalterados, Warsh sinalizou que pretende reformular a forma como o banco central pensa sua atuação e se comunica com o mercado.