Ibovespa cai e dólar sobe após novas tarifas dos EUA

O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira, 16, ampliando as perdas da sessão anterior, quando recuou 0,36% em meio à divulgação de pesquisas eleitorais para a disputa presidencial e à cautela dos investidores diante da expectativa pela decisão dos Estados Unidos sobre novas tarifas comerciais contra produtos brasileiros. Após a confirmação das medidas na noite de quarta-feira, o principal índice da B3 iniciou o pregão pressionado e, por volta das 11h, recuava 1,03%, aos 174.159 pontos.

Nesse cenário, o dólar avança frente ao real 0,46%, cotado a R$ 5,099, acompanhando o movimento de busca por proteção e a incerteza gerada pelo anúncio das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

A medida, que prevê exceções ampliadas para itens como carne, café e suco de laranja, ainda levanta dúvidas entre investidores sobre os impactos nos termos de troca, na atividade industrial e nas exportações brasileiras.

Entre as ações de maior peso no Ibovespa, o desempenho é negativo. A Vale (VALE3) recua mais de 1%, acompanhando o desempenho negativo do setor de mineração e siderurgia após o minério de ferro fechar estável em Dalian, na China.

Os papéis de grandes bancos também pressionam o índice com queda de mais de 1% também. Já as ações da Petrobras operavam mistas, apesar da alta do petróleo no mercado internacional. As preferenciais (PETR4) sobem 0,12% e as ordinárias (PETR3) registram queda de 0,51%.

Otávio Araújo, consultor sênior da ZERO Markets Brasil destaca que o cenário fiscal e eleitoral permanece no radar dos investidores. "A confirmação recente de tarifas norte-americanas sobre diversos produtos, com exceções ampliadas para carne, café e suco de laranja, gera incerteza sobre o impacto nos termos de troca e na atividade industrial", afirma.

O petróleo também segue como um dos principais pontos de atenção dos mercados. A commodity sobe nesta quinta-feira diante da tensão no Oriente Médio e das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retomada de ataques ao Irã.

Os investidores também repercutem os dados das vendas no varejo dos Estados Unidos, que totalizaram US$ 768,8 bilhões em junho, representando uma alta de 0,2%% sobre maio, segundo dados divulgados nesta quinta pelo Departamento do Comércio americano.

No Brasil, o volume de vendas no varejo restrito subiu 0,1% em maio, ante abril, na série com ajuste sazonal, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Petróleo amplia alta e Nasdaq e S&P recuam

Próximo às 10h30 (horário de Brasília), o petróleo Brent com vencimento em setembro tinha alta de 1,07%, cotado a US$ 85,86 por barril, na Intercontinental Exchange (ICE). O WTI com entrega para agosto subia 1,14%, a US$ 80,51, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

Os contratos futuros de petróleo abandonaram a tendência de estabilidade do início do dia e passaram a exibir alta, refletindo o aumento das hostilidades entre Estados Unidos e Irã, enquanto os índices das bolsas americanas são pressionados por um ajuste em ações de chips desde antes da abertura.

O índice Dow Jones operava praticamente estável com leve alta de 0,12%, enquanto o S&P e Nasdaq recuavam 0,37% e 0,79%, respectivamente.