TSMC bate recorde de lucro e aumenta investimentos em chips para IA

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), maior fabricante de chips por encomenda do mundo, anunciou nesta quinta-feira que seu lucro do segundo trimestre de 2026 avançou 77,4% na comparação anual, superando as expectativas do mercado e mantendo a empresa em uma trajetória de recordes consecutivos.

As ações da fabricante de chips, listada na bolsa de Bolsa de Taiwan, fecharam em alta de 0,1,23%.

Segundo a companhia, a receita atingiu 1,27 trilhão de dólares taiwaneses (aproximadamente US$ 39,45 bilhões), acima da previsão de 1,264 trilhão de dólares taiwaneses, enquanto o lucro líquido chegou a 706,56 de bilhões dólares taiwaneses, também acima do esperado.

O presidente da TSMC, CC Wei, destacou que a demanda por semicondutores ligados à inteligência artificial segue “extremamente robusta”, segundo informações da CNBC.

Para atender a esse crescimento, a empresa anunciou a ampliação de seus investimentos no Arizona, nos Estados Unidos, em mais US$ 100 bilhões, elevando o total de recursos aplicados no estado para US$ 265 bilhões. O objetivo é construir fábricas de wafers lógicos para tecnologias de produção em massa de dois nanômetros, além de unidades de embalagens avançadas, garantindo suprimento para os principais clientes da companhia.

O diretor financeiro Wendell Huang informou que o orçamento de investimento da TSMC para 2026 deve ficar entre US$ 60 bilhões e US$ 64 bilhões. O lucro líquido da empresa nos três meses encerrados em junho também marcou um recorde pelo quinto trimestre consecutivo, representando alta de 23,4% em relação ao trimestre anterior.

Do ponto de vista tecnológico, 77% da receita de wafers vieram de processos avançados, com 7 nanômetros ou menos. A tecnologia de 5 nanômetros respondeu por 33% da receita, enquanto a de 3 nanômetros representou 30%. Quanto às plataformas, a computação de alto desempenho respondeu por 66% do faturamento, seguida por smartphones (22%) e Internet das Coisas (5%).

Analistas veem espaço para a TSMC capturar ainda mais valor. Sravan Kundojjala, da SemiAnalysis, observa que a empresa possui poder de precificação significativo, mas ainda aplica aumentos seletivos de forma estratégica para manter margens saudáveis sem prejudicar clientes. Ele também alertou que o boom da memória, com aumento de preços e oferta restrita, tem pressionado os negócios da TSMC fora da esfera de IA, especialmente em mercados de consumo sensíveis a preço.

A alta demanda por semicondutores de inteligência artificial tem beneficiado gigantes globais de tecnologia, como Nvidia e Apple, clientes importantes da TSMC. As ações da Broadcom, parceira de fornecimento, subiram 1,23% na quinta-feira, acumulando valorização de mais de 58% no ano.