Ibovespa agora: bolsa oscila perto da estabilidade com dados da inflação americana no radar

O Ibovespa opera entre ganhos e perdas nesta quarta-feira, 10, com investidores digerindo os dados do Índice de Preço ao Consumidor de abril dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês). O dólar recua.

Ibovespa e dólar agora

Ibovespa: - 0,01%, 107.110 pontos

Dólar: - 0,63, R$ 4,956

Divulgado nesta manhã, o CPI saiu praticamente em linha com as expectativas, com alta de 0,4% na comparação mensal. Frente ao mesmo período do ano passado, o número saiu levemente melhor que o esperado, com queda de 5% para 4,9% ante consenso de manutenção do patamar anterior. Já os núcleos do CPI sairam extamente como o esperado, com alta mensal de 0,4% e anual de 5,5%.

Sem surpresas negativas, bolsas internacionais entraram no campo positivo após a publicação do CPI nesta manhã, Nos Estados Unidos, os principais índices de ações sobem pelo menos 0,15% no mercado de futuros.

"A boa notícia é que o CPI está cedendo. Foi um grande alívio, considerando que a inflação americana estava em 7%", comentou Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em morning call.

"Apesar da inflação cheia estar desacelerando, o núcleo precisa dar mais sinais de arrefecimento para que o Fed tenha condições de encerrar o ciclo ou até reduzir a taxa de juros no futuro. Diante desse cenário, acreditamos que a batalha não está vencida", disse Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research.

"No sentido de política monetário, o CPI não é o dado consideração pelo FED para decisão sobre a taxa de juros, mas cria expectativa para o PCE, que é o dado oficial, de continuidade de arrefecimento ou suavização nos núcleos para a próxima medição", comentou Ariane Benedito, economista e diretora de RI da Esh Capital.

Por aqui, o Ibovespa futuro chegou a reduzir as perdas do início do pregão, mas permanece no vermelho. Na véspera, o principal índice da B3 subiu praticamente sozinho, indo ao maior nível em três meses, tendo a ata da decisão do Copom como pano de fundo.

Índices de NY

S&P 500 (EUA): + 0,18%

Nasdaq (EUA): + 0,68%

Maiores altas do Ibovespa

Yduqs (YDUQ3): + 16,52%

Conga (CONG3): + 4,19%

Méliuz (CASH3): + 3,41%

Maiores quedas do Ibovespa

IRB (IRBR3): - 4,61%

JBSS3 (JBSS3): - 2,02%

BRF (BRFS3): - 2,37%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.