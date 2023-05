Yduqs (YDUQ3): ações disparam mais de 20% e lideram altas do Ibovespa após balanço

As ações da Yduqs (YDUQ3) são negociadas em alta de mais de 20% nesta quarta-feira, 10, liderando os ganhos do Ibovespa, o principal índice da B3. A forte valorização ocorre em reação ao balanço do primeiro trimestre, divulgado na última noite.

Uma das maiores holdings de educação do país, a Yduqs apresentou lucro líquido de R$ 263 milhões, 42% acima do apresentado no mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado saltou 21% para R$ 484 milhões no trimestre, cumprindo o guidance de "crescimento de dois dígitos" para o período. A margem Ebitda aumentou 3 pontos percentuais para 37%.

Destaques do balanço

Analistas do Itaú BBA elogiaram a rentabilidade da Yduqs no trimestre, com Ebitda 9% acima de suas projeções. "Os resultados superaram nossas expectativas com um melhor desempenho nos segmentos Digital e Premium, com bons números de captação para ambos (o que foi mais do que suficiente para compensar um desempenho mais fraco no segmento Presencial)", afirmaram em relatório.

O bom resultado levou até o Credit Suisse a questionar se a Yduqs está "entrando em uma nova trajetória de crescimento", ressaltando os aumentos de preços em todas suas linhas de negócio.

"Ficamos positivamente surpresos com o melhor comportamento dos tickets médios, o que pode ser um indicador de uma concorrência mais saudável no setor", disseram os analistas do Credit Suisse.

O banco, no entanto, avalia que o cenário macroeconômico ainda desafiador deve seguir pressionando as operações de ensino, caso não cresçam os incentivos do governo no setor.

"Acreditamos que o resultado deste trimestre pode ser um sinal positivo para a ação, ainda que uma nova tendência de crescimento só se confirme com a consistência dos trimestres seguintes", disse o Credit Suisse.

Guidance para o 2º trimestre

Para o próximo trimestre, o guidance da Yduqs é de um Ebitda ajustado entre R$ 371 milhões e R$ 404 milhões. Embora abaixo do registrado neste ano, o número seria superior ao Ebitda ajustado do segundo trimestre de 2022, quando ficou em R$ 337 milhões. Para os gastos com Capex, a Yduqs espera uma queda anual de R$ 492 milhões para R$ 450 milhões no trimestre.