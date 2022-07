Gaspetro muda seu nome para Commit Gas e nomeia Renato Fontalva como novo CEO

A Compass e a Mitsui alteraram o nome da holding Gaspetro, responsável pela distribuição de gás, para Commit Gas na última terça feira, 12.

Além disso, também nomearam o novo CEO da companhia, Renato Fontalva.

O comunicado foi enviado ao mercado após a conclusão da negociação entre a Petrobras (PETR4) e a e a Compass pela venda da fatia de 51% da Gaspetro.

O valor final da negociação foi de R$ 2,097 bilhões e a Petrobras ressalta que toda a operação está de acordo com o Termo de Compromisso de Cessação (TCC) assinado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de estar dentro da estratégia de gestão de portfólio da companhia.

Os executivos da Compass, Nelson Gomes, e da Mitsui, Tadaharu Shiroyama, se pronunciaram sobre as mudanças aplicadas a holding: “Estamos unindo nossas competências de forma colaborativa e complementar para criar uma companhia comprometida em desenvolver o mercado de gás natural no longo prazo, combinando esforços para tornar a Commit referência em gestão e inovação na distribuição de gás canalizado”, afirmaram no comunicado.

Sobre a Commit Gas

A antiga Gaspetro é uma holding que possui participação societária em 18 companhias distribuidoras de gás natural de todas as regiões do Brasil.

No total, as redes de distribuição somam cerca de 10 mil quilômetros de extensão e atendem mais de 500 mil pessoas, distribuindo um volume de aproximadamente 29 milhões de metros cúbicos por dia.

A Mitsui, conglomerado japonês, é detentora dos outros 49% da holding.

Os resultados da Commit Gas no 1º trimestre

No primeiro trimestre deste ano, a antiga Gaspetro obteve receita líquida de R$ 253,75 milhões, um crescimento de 98,4% se colocado na comparação ano a ano.

Apesar do aumento do custo por produtos vendidos (CPV) da empresa, a holding mostrou resultados concretos.

O lucro líquido obtido nos primeiros três meses foi de R$ 148,78 milhões, um crescimento de 52,2% se comparado com o primeiro trimestre de 2021.

