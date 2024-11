G20, pacote fiscal e balanço da Nvidia: o que move o mercado

Os investidores estão atentos à Cúpula do G20, que ocorre nesta segunda-feira, 18, no Rio de Janeiro. Líderes das 20 maiores economias do mundo, além de representantes da União Europeia e União Africana, se reúnem para discutir temas centrais para o desenvolvimento socioeconômico global.

Entre segunda e terça-feira, três reuniões principais abordarão as prioridades definidas pelo Brasil para este ano. O evento inicia às 8h40 com a recepção aos líderes estrangeiros, seguido da primeira grande reunião às 10h, que abordará o combate à pobreza. Durante esse encontro, o Brasil lançará uma aliança de combate à fome e à pobreza.

Pacote fiscal: expectativa de anúncio

Outro tema no radar dos investidores é o pacote de ajuste fiscal, que vem sendo elaborado pelo governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o plano será anunciado após a Cúpula do G20. Em entrevista à CNBC Brasil, Haddad destacou que aguarda uma resposta do Ministério da Defesa, que pode ser impactado pelas medidas de contenção de gastos. A expectativa é que o detalhamento aconteça após a Cúpula do G20

Ainda na agenda doméstica, o Banco Central divulgará na manhã de segunda-feira o Boletim Focus, com as principais projeções do mercado financeiro.

Nvidia

A Nvidia divulgará os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 na quarta-feira, 20, após o fechamento da Nasdaq. A empresa, avaliada em US$ 3,48 trilhões, acumula uma valorização impressionante de 189% desde o início do ano.

Segundo estimativas da Bloomberg, espera-se que a Nvidia reporte lucro por ação de US$ 0,74 e receitas de US$ 33,2 bilhões, o que representa um aumento de 83% em comparação com o mesmo trimestre de 2024, quando os números foram de US$ 0,40 por ação e US$ 22,1 bilhões em receitas.

O segmento de data centers, considerado o maior da Nvidia, deve arrecadar US$ 29 bilhões neste trimestre, marcando um crescimento de 100% em relação aos US$ 14,5 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Esse avanço reflete a crescente demanda por soluções de computação de alto desempenho e inteligência artificial.

Além dos resultados financeiros, o mercado acompanha as atualizações sobre os novos chips Blackwell AI, que enfrentam desafios técnicos. Problemas relacionados ao superaquecimento em racks de servidores projetados para comportar até 72 chips têm gerado preocupação entre clientes, que temem atrasos na implementação de data centers.

De acordo com fontes da Reuters, a Nvidia solicitou ajustes no design dos racks para mitigar os problemas. “A Nvidia está trabalhando com os principais provedores de serviços em nuvem como parte integrante de nossa equipe e processo de engenharia. As iterações de engenharia são normais e esperadas”, declarou a empresa em comunicado oficial.