Ibovespa opera estável à expectativa do pacote de ajuste fiscal e de olho na Cúpula do G20

O Ibovespa abriu próximo da estabilidade nesta segunda-feira, 18, quando os líderes das principais economias se reúnem para a Cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro. Enquanto isso, investidores seguem na expectativa do pacote de ajuste fiscal, que vem sendo elaborado pelo governo e deve ser lançado após o evento no Rio.

Líderes das 20 maiores economias do mundo, além de representantes da União Europeia e União Africana, se reúnem para discutir temas centrais para o desenvolvimento socioeconômico global. Entre segunda e terça-feira, três reuniões principais abordarão as prioridades definidas pelo Brasil para este ano. A primeira grande reunião começou às 10h, abordando o combate à pobreza. Durante esse encontro, o Brasil lança uma aliança de combate à fome e à pobreza.

Ibovespa agora: -0,19%, aos 127.544 pontos

Na manhã desta segunda-feira, o Boletim Focus mostrou uma deterioração na expectativa de agentes do setor financeiro. A mediana do relatório, que levanta semanalmente a expectativa de mais de 100 instituições financeiras, mostrou alta pela sétima semana seguida das projeções para a inflação (IPCA) ao fim de 2024 mostrou alta de 4,62% para 4,64%, acima do teto da meta, de 4,50%.

No radar local ainda há ainda presença do presidnete do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento da Consulting House, em São Paulo, às 12h. O diretor de política econômica, Diogo Guillen se reúne com economistas da Verde Asset, da Safra Asset e Itaú Unibanco nesta manhã.

No exterior, os investidores esperam comentários de autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), o que está puxando os Tresuries de mais longo prazo e o dólar. O juro da T-note de 10 anos subia a 4,468% e os de 30 anos, ia a 4,656%.

Maiores altas do Ibovespa:

CSN: +3,20% (R$ 10,98)

+3,20% (R$ 10,98) Marfrig: +2,25% (R$ 17,28)

+2,25% (R$ 17,28) JBS: +1,36% (R$ 35,68)

Maiores baixas do Ibovespa:

Natura: -3,09% (R$ 13,94)

-3,09% (R$ 13,94) Pão de Açúcar: -2,50% (R$ 2,73)

-2,50% (R$ 2,73) Hapvida: -2,21% (R$ 3,10)

Pacote fiscal: expectativa de anúncio

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o plano será anunciado após a Cúpula do G20. Em entrevista à CNBC Brasil, Haddad destacou que aguarda uma resposta do Ministério da Defesa, que pode ser impactado pelas medidas de contenção de gastos. Há expectativa de que o corte seja de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos, sendo R$ 30 bilhões em 2025 e o restante em 2026.

Dólar hoje

O dólar comercial abriu em leve queda ante o real, de -0,38% a R$ 5,767. Na última sessão, a moeda havia ficado estável, sendo negociada a R$ 5,79.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.