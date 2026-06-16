A aposta de Wall Street no IPO da SpaceX: S&P 500 pode subir 19%

A abertura de capital da SpaceX, realizada na sexta-feira passada, tem potencial para reacender um novo movimento de alta nas bolsas americanas e impulsionar o S&P 500 a 9.000 pontos, segundo análise do banco de investimentos Evercore ISI. O índice fechou esta segunda-feira, 15 de junho, em alta de 1,65%, aos 7.554 pontos, impulsionado pelo anúncio de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, que encerra mais de três meses de conflito.

Dois cenários para o S&P 500

O estrategista de ações Julian Emanuel traçou dois cenários para o índice. No mais otimista, o S&P 500 pode avançar mais de 19% a partir do fechamento de hoje até atingir os 9.000 pontos. No cenário-base, o índice chegaria a 7.750 pontos, alta mais modesta de cerca de 2,6%.

A comparação com a Netscape

Emanuel comparou o entusiasmo em torno da SpaceX ao IPO da Netscape em 1995, que inaugurou um ciclo de euforia com a internet antes do estouro da bolha, em 2000. Para o estrategista, a estreia da empresa de Elon Musk, cujas ações subiram cerca de 20% no segundo dia de negociações, superando os US$ 192,50, ao lado de aberturas de capital aguardadas da Anthropic e da OpenAI, pode representar uma virada psicológica para os mercados.

"O IPO da SpaceX hoje, assim como o da Netscape 30 anos atrás, pode catalisar o 'Dream Big FOMO'", afirmou Emanuel, se referindo ao medo de ficar de fora de um ciclo histórico de transformação tecnológica. "O entusiasmo inicial é positivo para IPOs históricos."

Riscos no radar

O estrategista não ignora os riscos. Uma sequência de grandes IPOs pode sinalizar que o mercado está próximo de um topo — e o S&P 500 tende a render abaixo da média quanto mais o ciclo econômico avança. Mas, na avaliação de Emanuel, dois fatores afastam esse cenário por ora: a ausência de sinais concretos de recessão e juros longos que, apesar de elevados, seguem dentro de um patamar administrável.

US$ 7,9 trilhões parados à margem

Outro argumento a favor do otimismo é o volume recorde de dinheiro parado fora do mercado. Atualmente, US$ 7,9 trilhões estão aplicados em fundos do mercado monetário, instrumentos de baixo risco usados por investidores que preferem aguardar o momento certo para voltar às bolsas. Para Emanuel, esse montante representa uma reserva de potenciais compradores: se uma parcela desses investidores, animada pelo sucesso do IPO da SpaceX, decidir migrar para ações, o fluxo de entrada seria suficiente para sustentar e ampliar a alta dos mercados.

Volume de IPOs ainda longe da euforia histórica

Emanuel também minimiza comparações com períodos de euforia passados ao destacar que o volume atual de emissões segue relativamente comportado. A emissão de ações está projetada em 0,5% da capitalização de mercado do S&P 500, bem abaixo dos picos históricos que antecederam grandes correções: 0,75% em 1999, 0,91% em 2007 e 0,88% em 2021.

"Por um lado, os blockbusters de tecnologia de 2026 naturalmente evocam comparações com 1999 ou até 2021", escreveu o estrategista. "Por outro, a ausência dos indicadores de volume e contagem de operações que acompanharam frenesis de IPO anteriores, somada ao recorde de US$ 7,9 trilhões em caixa parado, sugere que o pico do ciclo pode estar mais distante do que se imagina."