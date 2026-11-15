Atração turística da Islândia, Blue Lagoon vai ter ação na bolsa: você compraria?

Uma das atrações turísticas mais famosas da Islândia, a Blue Lagoon prepara sua estreia na bolsa de valores do país em novembro, com uma oferta que pode levantar 100 milhões de euros. A operação abre uma oportunidade de investimento no turismo de luxo.

A empresa responsável pelo spa geotérmico, Bláa Lónið, recebeu a aprovação dos acionistas para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e solicitar sua listagem no mercado principal da Nasdaq Iceland.

Só que o ativo também traz riscos ligados à atividade vulcânica, ao câmbio e à liquidez das ações.

Como será a abertura de capital da Blue Lagoon?

A companhia pretende concluir a oferta e a listagem ainda em novembro. A operação permitirá a entrada de investidores institucionais e pessoas físicas no capital da empresa. No entanto, a estreia depende da aprovação da bolsa islandesa.

A Blue Lagoon pretende captar, aproximadamente, 100 milhões de euros, equivalentes a cerca de US$ 115 milhões, segundo o Investing.com.

Os acionistas também aprovaram um programa de opções de compra de ações para cerca de 700 funcionários permanentes. Os trabalhadores poderão adquirir até 1,5 milhão de coroas islandesas por ano, entre 2028 e 2032, totalizando 7,5 milhões de coroas no período de cinco anos.

O programa ainda depende de aprovação das autoridades fiscais do país, porém a abertura de capital já estava nos planos da companhia desde 2022, só que foi adiada após uma série de erupções vulcânicas na região de Grindavík.

O que torna a Blue Lagoon atrativa para investidores?

Localizada nas proximidades do aeroporto internacional da Islândia, a Blue Lagoon recebe cerca de um milhão de visitantes por ano. O complexo é conhecido por suas águas azuladas, aquecidas naturalmente por processos geotérmicos e ricas em sílica, algas e minerais.

A atração surgiu a partir de um reservatório formado nas proximidades da usina geotérmica de Svartsengi. Na década de 1980, moradores começaram a utilizar suas águas para banho, dando origem ao empreendimento turístico.

Além da atração principal, a empresa desenvolve outros projetos turísticos na Islândia, incluindo uma proposta de empreendimento geotérmico em Þjórsárdalur.

Analistas ouvidos pela imprensa internacional veem que o interesse pela abertura de capital demonstra a força do turismo de experiências de alto padrão, mas questionam se vale a pena assumir riscos de uma empresa estreante quando existem companhias consolidadas do setor.

Quais são os riscos de investir na Blue Lagoon?

O principal risco operacional da companhia está relacionado à localização do empreendimento, próximo a uma região de intensa atividade vulcânica, pois sucessivas erupções em Grindavík provocaram interrupções periódicas nas operações entre o final de 2023 e meados de 2025.

Barreiras de proteção foram construídas para preservar o complexo. Em novembro de 2024, a lava atingiu o estacionamento original da Blue Lagoon, embora as principais instalações tenham sido protegidas.

Além dos riscos geológicos, há a possibilidade de baixa liquidez das ações e a exposição cambial. Esses fatores podem dificultar a negociação dos papéis e afetar os retornos de investidores estrangeiros.

Afinal, vale a pena comprar ações da Blue Lagoon?

Enquanto a parte da imprensa internacional destacam a retomada dos planos de abertura de capital e os riscos associados à atividade vulcânica, o outra parte se concentra sua análise na comparação com empresas já listadas, especialmente a Booking Holdings.

A decisão de investir dependerá de informações como preço das ações, avaliação de mercado, resultados financeiros e condições definitivas da oferta, a depender de cada investidor.

*Com agências de notícias