Fundo vai comprar mais de US$ 10 bilhões da Nvidia e se "desfazer" da Apple

A forte recuperação da Nvidia forçará um grande fundo de tecnologia negociado em bolsa a adquirir mais de US$ 10 bilhões em ações da gigante dos chips, ao mesmo tempo em que reduzirá drasticamente sua posição na Apple.

Segundo a CNBC, o índice que o Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) segue será reequilibrado em breve com base em um valor de capitalização de mercado ajustado a partir do fechamento de sexta-feira. Os novos cálculos mostram a Microsoft como a principal ação do índice, seguida pela Nvidia e depois pela Apple, de acordo com Matthew Bartolini, chefe da SPDR Americas Research.

Todas as três ações teriam um peso acima de 20% no índice se não houvesse limites em vigor. Mas as regras de diversificação do índice limitam o tamanho do peso acumulado das ações com pelo menos 5% de participação no fundo.

Como resultado, a Microsoft e a Nvidia provavelmente terão um peso de 21%, enquanto a Apple cairá drasticamente para cerca de 4,5%, disse Bartolini.

Isso é uma mudança em relação às ponderações anteriores, que faziam com que o peso da Nvidia fosse mantido artificialmente baixo pelas regras do índice. Em 14 de junho, a Microsoft e a Apple tinham cerca de 22% cada no fundo, enquanto a Nvidia tinha apenas 6%.

Esse "reequilíbrio" estará em vigor por um trimestre, mesmo que a Apple supere significativamente a Nvidia antes da data oficial.

Na segunda-feira, os dados de capitalização de mercado da FactSet mostram que todas as três empresas valem mais de US$ 3,2 trilhões e estão dentro de US$ 50 milhões uma da outra, embora esses dados mudem ligeiramente dos cálculos usados ​​no índice. O XLK tem cerca de US$ 71 bilhões em ativos sob gestão.