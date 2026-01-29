Trump processa Tesouro e Receita Federal dos EUA em US$ 10 bi por vazamento de registros fiscais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, processou o Departamento do Tesouro e o Serviço de Receita Federal (IRS) em pelo menos US$ 10 bilhões devido à divulgação não autorizada de suas declarações de imposto de renda durante seu primeiro mandato.

O processo foi aberto em um tribunal federal em Miami, segundo informações da agência Bloomberg.

Um porta-voz da equipe jurídica de Trump declarou à CNBC que IRS facilitou o acesso de um funcionário aos dados financeiros do presidente americano por motivações políticas, qie posteriormente compartilhou os registros ao jornal norte-americano The New York Times.

"O IRS permitiu indevidamente que um funcionário desonesto, com motivações políticas, vazasse informações privadas e confidenciais sobre o presidente Trump, sua família e a Organização Trump para o New York Times, a ProPublica e outros veículos de notícias de esquerda, que foram então divulgadas ilegalmente para milhões de pessoas."

De acordo com o representante de Trump, o presidente americano está empenhado em retalhar qualquer rival. "O presidente Trump continua responsabilizando aqueles que prejudicam a América e os americanos", afirmou.

*Em atualização.