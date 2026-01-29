Invest

Trump processa Tesouro e Receita Federal dos EUA em US$ 10 bi por vazamento de registros fiscais

Processo foi aberto em um tribunal federal em Miami

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21h20.

Última atualização em 29 de janeiro de 2026 às 21h26.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, processou o Departamento do Tesouro e o Serviço de Receita Federal (IRS) em pelo menos US$ 10 bilhões devido à divulgação não autorizada de suas declarações de imposto de renda durante seu primeiro mandato.

O processo foi aberto em um tribunal federal em Miami, segundo informações da agência Bloomberg.

Um porta-voz da equipe jurídica de Trump declarou à CNBC que IRS facilitou o acesso de um funcionário aos dados financeiros do presidente americano por motivações políticas, qie posteriormente compartilhou os registros ao jornal norte-americano The New York Times.

"O IRS permitiu indevidamente que um funcionário desonesto, com motivações políticas, vazasse informações privadas e confidenciais sobre o presidente Trump, sua família e a Organização Trump para o New York Times, a ProPublica e outros veículos de notícias de esquerda, que foram então divulgadas ilegalmente para milhões de pessoas."

De acordo com o representante de Trump, o presidente americano está empenhado em retalhar qualquer rival.  "O presidente Trump continua responsabilizando aqueles que prejudicam a América e os americanos", afirmou.

*Em atualização.

