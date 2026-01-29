Microsoft perde US$ 357 bi em valor de mercado com a maior queda de ações desde 2020

A Microsoft perdeu aproximadamente US$ 357 bilhões em valor de mercado em meio a queda em 10% das ações da companhia de software, após a divulgação do balanço financeiro que gerou frustração entre investidores.

A queda diária das ações da empresa foi a maior desde março de 2020. Ao final do pregão, a companhia foi avaliada em US$ 3,22 trilhões.

O impacto da queda também foi sentido no setor. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector recuou 5%, enquanto o índice Nasdaq Composite fechou em baixa de 0,7%, segundo o CNBC. Por outro lado, nem todas as empresas de tecnologia seguiram essa tendência. As ações da Meta subiram 10% após resultados trimestrais positivos e projeções de receita consideradas robustas.

No caso da Microsoft, o desempenho do Azure, seu serviço de computação em nuvem, foi um dos pontos que decepcionaram. O crescimento registrado foi de 39%, ligeiramente abaixo da estimativa de 39,4% da StreetAccount. A projeção de receita para o segmento de More Personal Computing ("Computação Mais Pessoal", em tradução livre), que inclui o Windows, também ficou abaixo do esperado: US$ 12,6 bilhões ante a previsão de US$ 13,7 bilhões. Além disso, a margem operacional implícita para o próximo trimestre ficou aquém das expectativas.

A CFO da Microsoft, Amy Hood, explicou que a empresa priorizou o uso interno de infraestrutura de data centers, o que impactou negativamente os resultados do Azure. A executiva afirmou que, se mais GPUs tivessem sido destinadas ao serviço em nuvem, o crescimento teria superado os 40%.

Investimentos em data centers e desafios da IA

Em entrevista à CNBC, Ben Reitzes, analista da companhia de pesquisas Melius Research, sugeriu que a Microsoft precisa acelerar a construção de data centers para acompanhar a demanda. Já analistas da companhia de investimentos UBS apresentaram dúvidas sobre os investimentos em inteligência artificial, especialmente em torno do Microsoft 365 Copilot, que ainda não apresentou retorno significativo.

Os analistas destacaram que o crescimento do Microsoft 365 não foi impulsionado pelo Copilot e apontaram que o mercado de modelos de IA pode estar saturado e exigindo investimentos elevados. Segundo o relatório, a Microsoft terá que demonstrar que essas apostas são justificáveis.

Por outro lado, a equipe da Bernstein destacou que a gestão da Microsoft tomou uma decisão sábia por focar em estratégias de longo prazo, mesmo que isso represente um impacto negativo no curto prazo. Amy Hood também indicou que os investimentos de capital devem sofrer uma leve redução neste trimestre.