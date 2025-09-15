Focus, prévia do PIB e discurso de Lagarde: o que move os mercados

Nesta segunda-feira, 15, os mercados globais operam em compasso de espera, acompanhando a divulgação de indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, além dos discursos de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE). Os investidores se preparam para a Super Quarta, quando tanto o Banco Central (BC) brasileiro e o Federal Reserve (Fed), dos EUA, decidirão as taxas de juros dos países.

No Brasil, às 8h25, no horário de Brasília, é divulgado o Boletim Focus. Às 9h, por sua vez, é publicado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), conhecido como prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

Os dados antecedem a decisão do Copom nesta semana e devem reforçar a leitura de cautela do Banco Central quanto à condução da Selic.

Na Europa, o dia começa com a fala da dirigente Isabel Schnabel, do BCE, às 8h30. Mais tarde, às 15h30, será a vez da presidente Christine Lagarde discursar, com investidores de olho em eventuais pistas sobre a trajetória dos juros na Zona do Euro.

Nos Estados Unidos, o destaque da manhã será a divulgação do Empire State Index, que deve desacelerar 1,20%. O resultado deve indicar uma desaceleração do setor manufatureiro em Nova York e alimentar as expectativas de cortes de juros pelo Fed.

Ásia e Europa operam em alta moderada

Na Ásia, o índice MSCI Ásia-Pacífico chegou a superar brevemente o pico de fevereiro de 2021, sustentado pelo otimismo em ações de tecnologia chinesas, apesar de sinais de desaceleração econômica em agosto. O índice de blue chips da China avançou 0,2%, mesma variação do Hang Seng em Hong Kong.

Na Europa, o índice Stoxx 600 subia 0,6%, puxado por papéis de luxo, enquanto os títulos franceses seguiam pressionados pelo rebaixamento de crédito do país pela Fitch Ratings.

Nos Estados Unidos, os futuros de Wall Street operavam em leve alta pela manhã, refletindo o otimismo com a reunião do Fed. O rendimento dos Treasuries de 10 anos permanecia estável, em 4,07%.