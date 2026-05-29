'Queridinha' de Trump, Dell dispara 32% na bolsa com resultado histórico em IA

As ações da Dell Technologies dispararam nesta sexta-feira, 29, caminhando para o melhor desempenho diário da história da companhia. O gatilho foi um resultado trimestral muito acima das expectativas do mercado, impulsionado pela demanda crescente por infraestrutura de inteligência artificial.

Por volta do início da tarde, os papéis subiam cerca de 32% em Nova York, após avançarem quase 40% no after market de quinta-feira, quando o balanço do primeiro trimestre fiscal foi divulgado, segundo o Wall Street Journal.

A Dell reportou receita de US$ 43,8 bilhões no período, alta de 88% na comparação anual e bem acima das projeções de Wall Street, que apontavam para cerca de US$ 35,7 bilhões. O lucro ajustado por ação foi de US$ 4,86, superando com folga a expectativa média dos analistas, de aproximadamente US$ 2,95.

O principal destaque foi a divisão de servidores voltados à inteligência artificial. A receita com servidores otimizados para IA atingiu US$ 16,1 bilhões no trimestre, um salto de 757% em relação ao mesmo período do ano anterior — reflexo direto da corrida das grandes empresas por infraestrutura computacional.

A companhia também elevou suas projeções para o ano fiscal de 2027. A expectativa de receita com IA passou de US$ 50 bilhões para US$ 60 bilhões, enquanto a estimativa de receita total foi revisada para uma faixa entre US$ 165 bilhões e US$ 169 bilhões.

"A demanda foi mais forte do que antecipávamos em todas as linhas de negócio e geografias, com clientes agindo de forma decisiva para garantir oferta em uma ampla gama de necessidades de TI", afirmou Jeff Clarke, diretor de operações da Dell, durante a teleconferência de resultados, segundo a Barron's.

Analistas revisam projeções

O desempenho levou bancos e casas de análise a revisarem suas estimativas para a companhia. Analistas do Morgan Stanley, citados pelo WSJ, afirmaram que o resultado foi um dos mais impressionantes já vistos no setor de hardware.

"Erramos nesta", escreveram em relatório após a divulgação do balanço. "Este foi, em todos os aspectos, um dos trimestres mais impressionantes que vimos cobrindo o setor."

Ben Reitzes, chefe de pesquisa em tecnologia da Melius Research, também destacou a magnitude do resultado. "Eles superaram qualquer coisa que poderíamos ter imaginado", afirmou à CNBC. "Eles não apenas recebem um 'A' em execução, mas é possível argumentar que a Dell é até a melhor forma de se expor à IA hoje."

Após o balanço, diversas instituições elevaram seus preços-alvo para os papéis. A Melius aumentou sua projeção de US$ 380 para US$ 565 por ação, enquanto o Mizuho elevou o preço-alvo de US$ 350 para US$ 435. "Vemos a Dell como a líder geral em servidores e estimamos que capture mais de 12% do mercado em 2026", escreveu o analista Vijay Rakesh, do Mizuho, em nota citada pela Barron's.

Contrato bilionário com o Pentágono

Além dos resultados, investidores também repercutiram um novo contrato firmado com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Pentágono anunciou um acordo de aproximadamente US$ 9,7 bilhões, com duração de cinco anos, para fornecimento de softwares e serviços ligados à Microsoft em todo o Departamento de Defesa, Guarda Costeira e comunidade de inteligência norte-americana, segundo o WSJ.

De acordo com o governo dos EUA, o contrato faz parte de um esforço para consolidar sistemas de software, comunicação e colaboração baseados em nuvem, além de ampliar o uso de ferramentas de inteligência artificial na estrutura militar do país. O novo modelo substituirá dezenas de contratos separados e deve gerar economia anual estimada em US$ 422 milhões.

Rali das ações ganha força em 2026

As ações da Dell já vinham acumulando forte valorização nos últimos meses. Desde fevereiro, quando contas ligadas ao presidente Donald Trump divulgaram compras entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões em ações da companhia — segundo o WSJ —, os papéis acumulam alta próxima de 150%. Trump também mencionou publicamente a empresa em eventos recentes, chegando a afirmar durante um encontro na Casa Branca que os norte-americanos deveriam "ir lá e comprar um Dell".