Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA de 4,85% para 4,83% em 2025

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08h50.
Última atualização em 15 de setembro de 2025 às 09h21.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 15.
A expectativa da inflação apresentou uma queda de 4,85% para 4,83%.
Os analistas mantiveram as projeções do IPCA para 2026 em 4,30%.
Nessa semana, o Comitê de Política Monetária (COPOM) se reúne para decidir sobre a taxa de juros, a Selic. O mercado manteve a expectativa para uma taxa de 15% ao fim deste ano.
Para o próximo ano, os analistas reduziram a expectativa da taxa de juros para 2026 pela primeira vez após 32 semanas de estabilidade.
As projeções do PIB se mantiveram em 2025, caíram para 2026 e subiram para 2027.
O mercado também diminuiu as expectativas do câmbio para 2025.
A projeção do IPCA para 2025 apresentou uma queda de 4,85% para 4,83%. Para 2026, o índice se manteve em 4,30%.
Em 2027, o índice caiu para de 3,93% para 3,90%, enquanto para 2028 a projeção se manteve em 3,70%.
A expectativa do PIB para 2025 manteve a mesa projeção da semana passada, fechando em 2,16%. Para 2026, a expectativa apresentou uma queda de 1,85% para 1,80%. A estimativa de 2027 aumentou de 1,88% para 1,90%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.
A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão apresentou uma queda na taxa de juros de 12,50% para 12,38%.
Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,55 para US$ 5,50. A projeção do dólar para 2026 se manteve em US$ 5,60. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,60, e 2028, US$ 5,54.