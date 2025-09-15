Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA de 4,85% para 4,83% em 2025

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 15.

A expectativa da inflação apresentou uma queda de 4,85% para 4,83%.

Os analistas mantiveram as projeções do IPCA para 2026 em 4,30%.

Nessa semana, o Comitê de Política Monetária (COPOM) se reúne para decidir sobre a taxa de juros, a Selic. O mercado manteve a expectativa para uma taxa de 15% ao fim deste ano.

Para o próximo ano, os analistas reduziram a expectativa da taxa de juros para 2026 pela primeira vez após 32 semanas de estabilidade.

As projeções do PIB se mantiveram em 2025, caíram para 2026 e subiram para 2027.

O mercado também diminuiu as expectativas do câmbio para 2025.

Boletim Focus hoje

IPCA

Em 2027, o índice caiu para de 3,93% para 3,90%, enquanto para 2028 a projeção se manteve em 3,70%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 manteve a mesa projeção da semana passada, fechando em 2,16%. Para 2026, a expectativa apresentou uma queda de 1,85% para 1,80%. A estimativa de 2027 aumentou de 1,88% para 1,90%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão apresentou uma queda na taxa de juros de 12,50% para 12,38%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,55 para US$ 5,50. A projeção do dólar para 2026 se manteve em US$ 5,60. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,60, e 2028, US$ 5,54.