Enjoei desaba após compra da Gringa ser suspensa

As ações da Enjoei caem mais de 5% para próximo de R$ 2,06 nesta segunda-feira, 23. A forte queda ocorre após a empresa anunciar a suspensão da aquisição da Gringa, brechó online de roupas de luxo criado pela ex-atriz Fiorella Mattheis.

A compra, anunciada no início de dezembro, incluía o pagamento de R$ 14,250 milhões por 95% da Gringa.

A suspensão do negócio, segundo a Enjoei, foi motivado pelo fato de o exercício do direito de recesso ter superado R$ 1,5 milhão, o limite estabelecido como condicionante para o negócio.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Os acionistas da Enjoei que desejassem sair do negócio, com a compra da Gringa, tinham até o dia 14 de maio para exercer o direito. O montante estabelecido era de R$ 2,513 por ação, acima da cotação atual dos papéis e com base no valor patrimonial por ação de 31 de dezembro de 2020.

A Enjoei informou que pretende retomar discussões com acionistas da Gringa em busca de alterativas para a continuidade do negócio.

A queda de hoje empurra as ações da Enjoei para mais de 27% de desvalorização no ano. Os papéis caíram 80% desde o IPO.