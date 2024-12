Em rara aparição de Jack Ma, Ant Group anuncia novo CEO

A Ant Group, gigante de tecnologia financeira da China e operadora do app de pagamentos Alipay, anunciou que Cyril Han, atual presidente e diretor financeiro, assumirá o cargo de CEO a partir de 1º de março de 2025. A transição foi comunicada no último domingo, 8, durante as comemorações do 20º aniversário da empresa. Eric Jing, atual CEO, permanecerá como presidente do conselho, enquanto Han passará a reportar diretamente a ele. As informações são da CNBC.

A mudança na liderança ocorre em um momento de busca por revitalização do crescimento da empresa, após anos de intensa supervisão regulatória pelo governo chinês, que impactaram significativamente o setor de tecnologia no país.

Jack Ma faz rara aparição pública

Durante o evento, Jack Ma, fundador da Alibaba e da Ant Group, fez um discurso raro. Ele destacou a sorte de sua geração ao aproveitar as oportunidades trazidas pela internet e enfatizou que os próximos 20 anos, impulsionados pela inteligência artificial, “superarão a imaginação de todos”. A fala foi divulgada pela mídia chinesa e reflete o otimismo do bilionário sobre o futuro da tecnologia, mesmo após anos de relativa ausência da esfera pública.

Ma esteve fora dos holofotes desde 2020, quando a oferta pública inicial da Ant Group, que prometia ser recordista, foi abruptamente cancelada por autoridades chinesas. Após o cancelamento, a empresa passou por uma profunda reestruturação para atender às exigências regulatórias.

Impactos das regulamentações na Ant Group

A Ant Group foi um dos principais alvos da ofensiva regulatória da China, que afetou as operações de várias empresas de tecnologia de grande porte. A Alibaba, também fundada por Ma, enfrentou escrutínio semelhante. Esse movimento regulatório, que começou em 2020, teve como objetivo limitar o poder das grandes empresas do setor e garantir conformidade com as políticas governamentais.

No entanto, nos últimos meses, Pequim tem demonstrado uma abordagem mais branda em relação ao setor, à medida que enfrenta desafios econômicos e busca incentivar o crescimento.

Com o comando de Cyril Han, a Ant Group pretende avançar em sua transformação, conciliando inovação tecnológica com o cumprimento das normas regulatórias. A empresa continua desempenhando um papel crucial no setor financeiro digital da China, enquanto o discurso de Jack Ma sinaliza uma visão ousada para o impacto da inteligência artificial no futuro.