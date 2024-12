Nova esperança contra o câncer: IA detecta 21% mais casos de tumores em mamografias

A inteligência artificial (IA) está começando a mostrar seu impacto na detecção precoce do câncer de mama. Um estudo recente apresentado no encontro anual da Radiological Society of North America (RSNA) revelou que mamografias aprimoradas por IA detectaram 21% mais casos de câncer em comparação com exames tradicionais.

O programa, que oferece uma segunda análise conduzida por software de IA, foi adotado por mais de 30% das mulheres participantes e pode estar mudando a forma como é encarada a triagem médica em oncologia.

A pesquisa analisou dados de 10 clínicas que implementaram o programa de mamografia com IA, em que radiologistas revisam os exames e, em seguida, os encaminham para o software de IA.

Em casos de divergência entre a análise humana e a da IA, um segundo radiologista realiza uma revisão adicional.

Segundo os pesquisadores da DeepHealth, que desenvolve a IA, a combinação de IA com a expertise médica oferece um novo fluxo de trabalho que aprimora a identificação de achados suspeitos.

Entre as 747.604 mulheres analisadas no período de um ano, aquelas que optaram pela triagem com IA apresentaram um aumento de 43% na taxa de detecção de câncer.

Parte desse resultado pode ser atribuída ao fato de que mulheres com maior risco de câncer têm mais chance de aderir ao programa, mas a IA contribuiu diretamente com 21% desse aumento. Além disso, os exames com IA resultaram em mais recalls, mas esses retornos foram mais precisos, com uma taxa de 15% superior na confirmação de diagnósticos positivos.

O custo da IA

Apesar dos resultados promissores, o custo adicional para o uso de IA — que não é coberto pela maioria dos planos de saúde — ainda é uma barreira para a adoção mais ampla.

A equipe da DeepHealth agora busca realizar estudos controlados e randomizados para eliminar possíveis vieses e aprofundar a avaliação dos benefícios da IA na radiologia.

Enquanto isso, o debate sobre como integrar essa tecnologia ao diagnóstico de maneira mais acessível continua, prometendo redefinir a detecção precoce de câncer e outros problemas de saúde.