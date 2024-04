Em rara postagem, Jack Ma elogia reestruturação do Alibaba — e ações sobem 5%

O cofundador do Alibaba, Jack Ma, escreveu um longo memorando para os funcionários expressando apoio aos esforços de reestruturação do conglomerado asiático, uma atitude rara do bilionário depois de passar os últimos anos fora dos holofotes. As informações são da Bloomberg.

As ações do Alibaba, listadas em Hong Kong, subiram 5% após a publicação.

A publicação, feita em um fórum interno da empresa, ocorre um ano depois que o Alibaba anunciou sua decisão de se dividir em seis unidades - a maior mudança em seus 25 anos de história.

Desde então, a empresa passou por um período tumultuado, escolhendo um novo CEO, anunciando e depois abandonando a IPOs de suas unidades de nuvem e logística. Ao mesmo tempo, perdeu terreno no comércio eletrônico para rivais de baixo custo, como a PDD Holdings e a Douyin, de propriedade da ByteDance, dona do TikTok.

Na postagem, Ma elogiou a liderança do CEO Eddie Wu e do presidente Joe Tsai e disse que a "nova estrutura em seis divisões ajudou a simplificar a tomada de decisões, tornando o Alibaba mais ágil e focado no cliente".

"Devemos não apenas ter a coragem de admitir e corrigir os problemas de ontem em tempo hábil, mas também fazer reformas para o futuro", disse ele na postagem. "Este ano, em meio a muitas dúvidas e pressões sobre a empresa interna e externamente, vi o nascimento de uma equipe forte e corajosa do Alibaba", acrescentou o empresário, que detém 4% do Alibaba.