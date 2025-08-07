Eletrobras (ELET3) vai pagar R$4 bilhões em dividendos; veja a data de pagamento

A Eletrobras (ELET3) aprovou o pagamento de R$ 4 bilhões em dividendos intermediários. O pagamento será realizado em 28 de agosto. Esse montante corresponde a R$ 2,4303 por ação preferencial de classe A; R$ 1,9334 por ação preferencial de classe B; e R$ 1,7577 por ação ordinária e golden share, as ''ações de classe especial”, nas mãos do governo.

Os dividendos utilizarão parte do saldo da reserva estatutária, conforme apurado em 30 de junho, os quais serão considerados, ao final do exercício, como parte do dividendo obrigatório a ser apurado à conta do resultado de 2025.

O valor por ação poderá sofrer pequena variação até as datas de corte em função do programa de recompra de ações, que impacta o número de ações em tesouraria.

A data de corte para os detentores de ações de emissão da Eletrobras negociadas na B3 será dia 15 de agosto de 2025, e record date para os detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados na New York Stock Exchange (NYSE) será no dia 18 de agosto.

As ações da Eletrobras na B3 e os ADRs na NYSE serão negociados ex-direitos também a partir de 18 de agosto. Os detentores de ADRs receberão o pagamento por meio do Citibank, agente depositário dos ADRs, a partir de 5 de setembro de 2025.

“A decisão está alinhada à metodologia de alocação de capital adotada pela companhia reforçando o compromisso com a disciplina financeira, a geração de valor aos acionistas e a capacidade de investimentos”, afirma a empresa em comunicado.

O BTG Pactual esperava que o anúncio de pagamento de dividendos no próximo trimestre. Na visão dos analistas, os dividendos para 2025 podem alcançar entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões. "Atualmente, vemos a Eletrobras sendo negociada com uma Taxa Interna de Retorno (TIR) real atrativa de 15,5%, a mais alta em nossa cobertura, e esperamos que esse desconto em relação à média do setor de 10% se reduza à medida que a história dos dividendos continue a se desenvolver".

O que são dividendos?

Os dividendos são uma parcela do lucro das empresas que é distribuída aos seus acionistas, proporcionando a eles um rendimento extra.

Então, quando uma empresa tem bons resultados ela distribui bons dividendos. Isso é um indicativo de que a companhia é bem administrada e pode ser uma opção de investimento interessante.

Qualquer investidor que compra uma ação ou um conjunto de ações está, na prática, se tornando sócio de uma empresa. Por ter aplicado parte de seu patrimônio na estrutura daquele negócio, o investidor passa a ter direito a receber parte dos lucros gerados em determinado período.

O cálculo do valor a ser distribuído é baseado no lucro líquido ajustado - ou seja, todo o ganho da empresa já subtraídos os impostos, despesas e eventuais provisões e vendas de ativos.

Essa é uma forma das empresas atraírem investidores, pois os dividendos permitem o recebimento de uma renda passiva - similar ao que acontece com quem é dono de um imóvel alugado, por exemplo.

Além disso, cabe lembrar que nem todas as empresas listadas na Bolsa de Valores conseguem pagar os dividendos. Mesmo para aquelas com bons históricos, não há garantia específica de pagamento.

Isso porque a empresa que distribui os lucros pode aumentar o valor da distribuição, mas também reduzir ou até mesmo suspender o pagamento em caso de alteração em seus negócios.

Como funcionam os dividendos?

O pagamento de dividendos está sujeito à aprovação do conselho de administração de cada empresa, responsável por avaliar o crescimento, lucro, fluxo de caixa, força da indústria e formular a política de dividendos, determinar o valor, se houver, a ser distribuído aos acionistas.

Portanto, uma vez anunciada a distribuição de dividendos, o valor é determinado por ação e deve ser pago igualmente a todos os acionistas de uma mesma classe (ordinárias, preferenciais, etc.), detentores do ativo até determinada data, conhecida como Data-Com.

É importante ressaltar que os investidores que adquirirem ações que pagam dividendos mensais após a Data-Com não terão direito aos proventos. Esta data após Data-Com é conhecida como Data-Ex.

Desse modo, podemos analisar o funcionamento dos dividendos da seguinte forma: