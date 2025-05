Volume de serviços e balanço da Eletrobras: o que move o mercado

Esta quarta-feira, 14, começa com os mercados atentos a uma série de eventos econômicos e corporativos, tanto no Brasil quanto no exterior.

No Brasil, a agenda traz indicadores importantes logo cedo. Às 9h, o IBGE divulga o volume de serviços de março, que deve seguir em crescimento, ainda que em ritmo mais moderado. No mesmo horário, sai a produção industrial regional.

Na agenda corporativa, investidores acompanham a publicação de balanços. Antes da abertura, Azul e Bradespar divulgam seus resultados. Após o fechamento, será a vez de Allos, Americanas, Eletrobras, Eneva e Equatorial Energia.

Entre os eventos institucionais, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, recebe representantes da agência de classificação de risco Fitch.

Nos Estados Unidos, o alívio com a inflação abaixo do esperado mantém o foco nas falas de três dirigentes do Federal Reserve nesta quarta: Christopher Waller (às 6h15), Philip Jefferson (10h10) e Mary Daly (18h40).

O petróleo segue em recuperação após a trégua nas tensões tarifárias entre Estados Unidos e China. O novo relatório mensal da Opep, que será divulgado ao longo do dia, pode reforçar esse movimento de alta da commodity.