Dólar tem maior queda em um mês após sinal de negociação com Irã

O dólar teve a maior queda em quase um mês depois que uma reportagem do The New York Times afirmou que membros do Ministério da Inteligência do Irã procuraram, indiretamente, a CIA para discutir termos para encerrar o conflito com Estados Unidos e Israel.

A notícia reacendeu nos mercados a expectativa de que o confronto possa abrir espaço para negociações diplomáticas, o que reduziu temporariamente a demanda por ativos considerados mais seguros.

O Bloomberg Dollar Spot Index ampliou perdas registradas anteriormente e chegou a cair até 0,4% nesta quarta-feira, 4. O indicador havia subido 1,4% nos dois dias anteriores, impulsionado pelos temores inflacionários e pela escalada da tensão no Oriente Médio.

Ceticismo sobre negociações

Apesar da reação inicial do mercado, autoridades americanas demonstraram cautela sobre a possibilidade de um acordo no curto prazo.

Segundo o The New York Times, o contato iraniano ocorreu um dia após o início dos ataques de EUA e Israel contra alvos no território iraniano e foi realizado por meio da agência de inteligência de um terceiro país.

Autoridades ouvidas pelo jornal afirmaram que o gesto não é visto, neste momento, como um sinal concreto de negociação.