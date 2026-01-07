Dólar muda o rumo e fecha em leve alta com cautela do investidor

O dólar à vista interrompeu uma sequência de quatro quedas consecutivas, nesta quarta-feira, 7, ao encerrar o pregão com leve alta de 0,12%, cotado a R$ 5,386. O movimento foi provocado por um ajuste técnico após a forte desvalorização acumulada desde o fim de dezembro, quando saiu de um valor de venda de R$ 5,57, no dia 30 de dezembro, para R$ 5,37, nesta terça, 6.

A moeda americana chegou a abrir o dia rondando a estabilidade, mas passou a subir refletindo ajustes de posições e realização de lucros.

Segundo Thiago Azevedo, sócio fundador da Guardian Capital, trata-se de uma recuperação pontual, sem sinalizar, por ora, mudança de tendência, em meio à expectativa por novos dados econômicos dos Estados Unidos, especialmente do mercado de trabalho, que podem influenciar a trajetória dos juros americanos.

Na sexta, 9, a Bureau of Labor Statistics (BLS), agência do governo norte-americano, divulga o payroll, o relatório oficial de empregos dos EUA.

"Após quatro sessões consecutivas de queda, o dólar passa por um movimento de ajuste técnico, em um dia marcado por postura mais cautelosa dos investidores", afirmou Azevedo.

"O mercado voltou a recalibrar posições diante da expectativa por dados econômicos dos Estados Unidos, especialmente ligados ao mercado de trabalho, que influenciam a trajetória dos juros americanos. Esse ambiente favoreceu uma recuperação pontual da moeda", complementou.