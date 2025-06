Dólar opera sem direção em meio a risco de guerra no Oriente Médio

O ataque americano ao Irã e a possibilidade de guerra aumentou o sentimento de aversão a risco, o que fortalece o dólar contra moedas globais. O DXY avançava 0,14% às 11h, acima das máximas da semana passada. Ainda assim, continua abaixo de 100 (98,4).

Após o ataque americano às instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan, o receio de uma escalada com ataques iranianos mais agressivos à Israel e a bases americanas no Oriente Médio, agrava o risco geopolítico.

O Irã também ameaçou novamente fechar o Estreito de Hormuz, já com com movimentações atípicas nas rotas de embarcações na região com relatos de problemas de GPS. "Há análises estimando um barril a US$120 caso haja interrupção desse fluxo por um período prolongado. Mas o mercado não precifica esse cenário", observa Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad.

Por aqui, a moeda abriu em alta, mas perdeu fôlego perto das 11h15 e virou para queda, recuando 0,20%, para R$ 5,513. Na máxima de hoje, a moeda chegou a R$ 5,54.

Nesta segunda, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, revisou para baixo a inflação do ano e para cima as projeções de crescimento e da Selic em 2025.

Na semana passada, o Copom elevou a taxa a 15% e indicou que pode interromper o ciclo na próxima reunião, mas ponderando que não vai hesitar em continuar elevando os juros se houver cenário inflacionário.