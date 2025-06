Do Irã ao Brasil: os 10 países que mais produzem (e exportam) petróleo no mundo

O petróleo movimenta cerca de US$ 3,1 trilhões por ano, segundo dados da World Population Review e da Agência Internacional de Energia (AIE). Considerando o consumo global de cerca de 105 milhões de barris por dia e um preço médio do barril que varia entre US$ 74 e US$ 81, o mercado de petróleo continua a ser um dos maiores do mundo.

Alguns países se destacam na produção desta commodity. É o caso da Arábia Saudita, que continua sendo o maior exportador mundial de petróleo, do Brasil, com suas imensas reservas do pré-sal, e do Irã, cujas reservas e capacidade de produção são fundamentais para o mercado energético global.

Confira os 10 países líderes na produção e exportação de petróleo:

Estados Unidos: revolução do fracking

Os Estados Unidos são atualmente o maior produtor de petróleo do mundo, graças à revolução do fracking (fraturamento hidráulico em inglês). Trata-se de um procedimento de extrair combustíveis líquido e gasoso natural das rochas. O procedimento é uma injeção por meio de um tubo de uma mistura de diversos produtos químicos para fissurar de forma controlada as rochas que estão no subsolo. Com uma produção diária de 11,5 milhões de barris, segundo a AIE, os EUA superaram todos os outros países em termos de volume de produção.

Além disso, os EUA são grandes exportadores, alcançando 3,6 milhões de barris diários. Sua produção é alimentada principalmente por novas tecnologias no shale oil, que permitem um aumento rápido na produção.

Reservas comprovadas : ~39-74 bilhões de barris

: ~39-74 bilhões de barris Produção diária : 11,5 milhões de barris por dia

: 11,5 milhões de barris por dia Exportações: 3,6 milhões de barris por dia

Rússia: gigante em produção e exportação

A Rússia é uma das maiores potências energéticas do mundo, com reservas de petróleo entre 80 e 108 bilhões de barris, segundo a AIE. Sua produção diária de 10,5 milhões de barris coloca o país entre os principais produtores globais, com uma presença significativa no mercado de exportação, especialmente para a Europa e Ásia. A Rússia também é um dos maiores exportadores de gás natural.

Reservas comprovadas : ~80-108 bilhões de barris

: ~80-108 bilhões de barris Produção diária : 10,5 milhões de barris por dia

: 10,5 milhões de barris por dia Exportações: 4,8 milhões de barris por dia

Arábia Saudita: o maior exportador

A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo, com uma produção de cerca de 7,4 milhões de barris por dia. Suas reservas de petróleo são enormes, com cerca de 267 a 297 bilhões de barris, e sua capacidade de produção representa uma parte significativa do mercado global, segundo o Energy Institute.

A Arábia Saudita também tem uma forte influência sobre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ajudando a regular o preço do barril global.

Reservas comprovadas : ~267-297 bilhões de barris

: ~267-297 bilhões de barris Produção diária : 7,4 milhões de barris por dia

: 7,4 milhões de barris por dia Exportações: 7,4 milhões de barris por dia (14-15% do total global)

Iraque: crescendo após a guerra

Com 145 a 201 bilhões de barris de reservas, o Iraque é um dos maiores produtores de petróleo, com uma produção diária de cerca de 4,5 milhões de barris, segundo dados da Opep+ e CEIC Data.

O país tem investido significativamente em sua infraestrutura para aumentar sua capacidade de produção. O Iraque também está cada vez mais voltado para a Ásia, com destaque para as exportações para a China e Índia.

Reservas comprovadas : ~145-201 bilhões de barris

: ~145-201 bilhões de barris Produção diária : 4,5 milhões de barris por dia

: 4,5 milhões de barris por dia Exportações: 3,7 milhões de barris diários, principalmente para a Ásia

Canadá: crescimento com petróleo pesado

O Canadá, com suas vastas reservas de areias betuminosas, ocupa a 5ª posição com uma produção diária de 4,7 milhões de barris, de acordo com dados da dados da Statistics Canada e Mansfield Energy. O país possui entre 164 e 172 bilhões de barris em reservas, segundo o Energy Fact Book do governo canadense, e sua produção tem crescido rapidamente, especialmente com a utilização de novas tecnologias de extração. A maior parte do petróleo canadense é exportada para os Estados Unidos.

Reservas comprovadas : ~164-172 bilhões de barris

: ~164-172 bilhões de barris Produção diária : 4,7 milhões de barris por dia

: 4,7 milhões de barris por dia Exportações: 3,4 milhões de barris diários para os EUA

Brasil: gigante em crescimento no pré-sal

O Brasil ocupa a 6ª posição entre os maiores produtores de petróleo, com uma produção diária superior a 3 milhões de barris, graças às suas vastas reservas do pré-sal, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). O país tem se destacado na exploração offshore.

Reservas comprovadas : ~15 bilhões de barris (aproximadamente)

: ~15 bilhões de barris (aproximadamente) Produção diária : 3 milhões de barris por dia

: 3 milhões de barris por dia Exportações: 1,5 milhão de barris diários, com destaque para mercados asiáticos e americanos

China: produção crescente e consumo massivo

A China, conhecida principalmente como o maior importador de petróleo, também é um grande produtor, com uma produção diária de cerca de 5,3 milhões de barris, de acordo com dados compilados da Administração Nacional de Energia da China, Xinhua, Diário de Pernambuco, People’s Daily e Diesel Economics. Embora o país dependa em grande parte de importações para atender sua crescente demanda, sua produção interna ainda é significativa.

Produção diária : 5,3 milhões de barris por dia

Reservas comprovadas: ~25 bilhões de barris

Emirados Árabes Unidos: força crescente no Golfo

Os Emirados Árabes Unidos, com reservas entre 98 e 113 bilhões de barris, têm uma produção diária de cerca de 3 milhões de barris, de acordo com dados do Trading Economics e da estatal Adnoc. Abu Dhabi é o centro da produção de petróleo do país, e a nação tem buscado diversificar sua economia, mas o petróleo ainda é uma peça chave. O país é um importante exportador para mercados asiáticos.

Reservas comprovadas : ~98-113 bilhões de barris

: ~98-113 bilhões de barris Produção diária : 3 milhões de barris por dia

: 3 milhões de barris por dia Exportações: 2,7 milhões de barris por dia, com foco no mercado asiático

Kuwait: potência no Oriente Médio

O Kuwait possui 101 bilhões de barris de reservas e uma produção de 2,8 milhões de barris diários, de acordo com dados do site Wall Street 24/7 executivos da Kuwait Petroleum Corporation (KPC). e O país é um membro importante da OPEP e tem uma das maiores reservas per capita do mundo. Sua produção é limitada, mas continua sendo um dos maiores exportadores de petróleo do mundo.

Reservas comprovadas : ~101 bilhões de barris

: ~101 bilhões de barris Produção diária : 2,8 milhões de barris por dia

: 2,8 milhões de barris por dia Exportações: 1,9 milhão de barris diários

Irã: desafios e oportunidades

O Irã, com suas reservas de petróleo que variam entre 157 e 209 bilhões de barris, ainda é um dos maiores produtores de petróleo, apesar das sanções e crises internas. Sua produção diária gira em torno de 3,5 milhões de barris, e o país é um fornecedor essencial para mercados asiáticos, especialmente para a China.

Reservas comprovadas : ~157-209 bilhões de barris

: ~157-209 bilhões de barris Produção diária : 3,5 milhões de barris por dia

: 3,5 milhões de barris por dia Exportações: As exportações iranianas são impactadas pelas sanções, mas ainda assim o país é um grande fornecedor para a China.

Principais exportadores*

Além dos grandes produtores, alguns países se destacam pela quantidade de petróleo exportado. Os principais exportadores incluem:

Arábia Saudita: 7,36 milhões de barris por dia Rússia: 4,78 milhões de barris por dia Iraque: 3,71 milhões de barris por dia Estados Unidos: 4,36 milhões de barris por dia Canadá: 3,35 milhões de barris por dia Emirados Árabes Unidos: 2,72 milhões de barris por dia Kuwait: 1,88 milhões de barris por dia Noruega: 1,56 milhões de barris por dia Nigéria: 1,39 milhões de barris por dia Brasil: 1,35 milhões de barris por dia

Fonte: YCharts/EIA - US Crude Oil Exports (junho 2025)