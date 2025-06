Os 3 pontos cruciais para julgar o impacto do ataque dos EUA ao Irã — e seus efeitos sobre o mercado

Editora do EXAME IN

Nesta nova fase do conflito entre Israel e Irã, o ataque americano às instalações nucleares iranianas deixou mais dúvidas do que certezas sobre os próximos passos da guerra — tanto do que farão os Estados Unidos, quanto o Irã.

Em um movimento rápido e preciso, os Estados Unidos lançaram mísseis sobre alvos estratégicos em Fordow, Natanz e Isfahan. Poucas horas depois, Trump foi à televisão e às redes sociais declarar que a missão havia sido cumprida.

Mas, do ponto de vista dos mercados e da geopolítica, a sensação dominante é de que a névoa da guerra apenas se adensou, avalia a Gavekal.

A análise, assinada por Louis-Vincent Gave, propõe um critério clássico de três fatores para julgar operações militares: segurança, velocidade e eficácia.

As duas primeiras foram claramente atingidas. O ataque não custou vidas americanas. “Sob esse ponto de vista, a operação foi um sucesso”, afirma Gave.

Mas restam dúvidas sobre a resposta do Irã.

“O Irã continuará concentrando seu poder de fogo em Israel? Provavelmente saberemos na próxima semana, mas uma resposta frontal parece improvável.”

O ataque também foi rápido e cirúrgico, com o presidente Donald Trump aparecendo na televisão e nas redes sociais, imediatamente após os mísseis terem atingido seus alvos, para anunciar que, a menos que o Irã respondesse, “a página havia sido virada”.

Já a eficácia, no entanto, permanece envolta em incerteza — entre comunicados do Pentágono sobre o sucesso da estratégia e relatos da mídia iraniana de que os danos foram mínimos.

Ataque pontual, mas objetivos difusos

Para Gave, a operação americana parece ter priorizado evitar baixas e encerrar o episódio rapidamente, enquanto a real extensão dos danos às capacidades nucleares do Irã só será possível avaliar nas próximas semanas ou meses.

“Também está claro que o apetite dos EUA por uma guerra longa, ou por uma guerra custosa (em termos humanos), é extremamente limitado”, diz Gave.

E isso importa — não apenas do ponto de vista militar, mas político e estratégico.

O governo Trump, ao que tudo indica, não busca um conflito prolongado. Parte expressiva de sua base política rejeita novas aventuras militares no Oriente Médio, e o próprio presidente tem dado sinais de que deseja virar a página.

O secretário de Estado Marco Rubio e o vice-presidente JD Vance reiteraram que o objetivo foi desarticular o programa nuclear iraniano — e não provocar uma mudança de regime.

E o Irã?

Do lado iraniano, os objetivos são bem mais imediatos: sobreviver politicamente, manter a capacidade de produção de petróleo (que financia o regime) e retaliar Israel.

“O segundo objetivo deve ser proteger a capacidade de produção de petróleo do Irã — sem a qual o regime teria dificuldade para pagar suas contas”, destaca o relatório.

A dúvida, agora, é como — e se — o Irã responderá diretamente aos EUA. Uma ofensiva assimétrica parece mais provável do que um ataque frontal, o que manteria a escalada contida, mas deixaria os mercados em suspense, especialmente o mercado de energia.

Nesse cenário, os preços do petróleo tendem a se manter pressionados enquanto houver risco percebido de disrupção na oferta do Golfo Pérsico. O impacto pode ser mais duradouro caso o Irã volte a ameaçar o tráfego no Estreito de Ormuz ou mirar embarcações americanas.

Para onde vamos?

A principal incógnita, segundo Gavekal, é se o ataque foi suficiente para desmantelar de fato a infraestrutura nuclear iraniana.

“Se não foi, então o ataque provavelmente servirá como mais um incentivo — e não menos — para o Irã acelerar ao máximo o desenvolvimento de um dissuasor nuclear”, escreve Gave.

A esperança de que o ataque leve o Irã de volta à mesa de negociações parece, neste momento, mais um exercício de otimismo do que um cenário plausível. Afinal, que motivação teria o regime para dialogar com quem já declarou missão cumprida?

O que importa para os mercados

Com as posições dos EUA e de Israel relativamente claras — o primeiro sem apetite para guerra longa, o segundo tratando o conflito como existencial — o principal fator a acompanhar nos próximos dias será a reação de Teerã.

Se o Irã optar por responder apenas contra Israel, os mercados poderão absorver o choque inicial, com alguma volatilidade concentrada em commodities e ativos de risco.

Se, no entanto, houver retaliações contra alvos americanos ou interferência no fluxo de petróleo, a instabilidade pode se aprofundar.

Para investidores, o saldo do fim de semana é paradoxal: muito barulho, mas pouca clareza sobre as mudanças reais no equilíbrio de forças. E a única certeza, por ora, é a de que o grau de incerteza aumentou.