Dólar firma queda na reta final do pregão e fecha em R$ 5,31

O dólar à vista oscilou ao longo das negociações desta terça-feira, 18, mas firmou queda frente ao real por volta das 16h e acabou fechando em baixa, refletindo um dia de cautela nos mercados e expectativa pelos próximos sinais da política monetária nos Estados Unidos. A moeda americana caiu 0,26% e encerrou o dia cotada a R$ 5,318.

Na máxima do dia, a divisa chegou a tocar os R$ 5,34 devido às incertezas dos operadores sobre os juros nos EUA, que tem levado os agentes a reduzir as apostas por novos cortes pelo Federal Reserve (Fed), o banco central do país.

Investidores aguardam o retorno da divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos conhecido como "payroll", que deve dar um panorama da economia americana. O dado está previsto para ser divulgado nesta quinta-feira, 20.

Mesmo com a cautela no mercado, o dólar fechou estável no índice DXY, que mede a força da divisa contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, com ligeira alta de 0,02%.

O movimento, assim como a queda da moeda frente ao real, mostra que o dólar pode estar deixando de ser um "porto-seguro" em momento de aversão ao risco, avalia Bruno Perri, economista-chefe, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Forum Investimentos.

"O dólar cai em relação às principais moedas do mundo, e contra o real não é diferente, refletindo mais alguns sinais ainda incipientes de fraqueza na economia dos EUA, sobretudo em relação ao mercado de trabalho", diz Perri.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.