Dolar fecha em queda com uma semana de 'shutdown' e ata do Fed

O dólar à vista fechou em baixa de 0,11%, a R$ 5,344, após oscilar entre R$ 5,329 e R$ 5,364.

Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o dólar teve um dia de leve correção, refletindo o ambiente mais favorável às moedas emergentes, impulsionado pelo maior apetite por risco global e pela valorização do petróleo.

Ainda há a ausência de indicadores importantes nos Estados Unidos devido à paralisação do governo.

O mercado também repercutiu a ata do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que segundo Shahini, não trouxe surpresas relevantes, reforçando o tom mais cauteloso de que ainda há riscos inflacionários, embora menores, e que o corte de juros anterior teve caráter de gestão de riscos.

O leilão de Treasuries de 10 anos mostrou menor demanda, especialmente por parte de estrangeiros, e o mercado agora aguarda novas falas de dirigentes do Fed e dados de confiança do consumidor na sexta-feira, 11.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.