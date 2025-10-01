Dólar fecha estável, a R$ 5,32, com início de 'shutdown' nos EUA

O dólar à vista fechou a sessão desta quarta-feira, 1, perto da estabilidade, com leve alta de 0,11%, a R$ 5,328, após oscilar entre R$ 5,294 e R$ 5,336. Durante a manhã, a moeda americana chegou a operar em queda, refletindo o shutdown do governo americano. Ao longo da sessão, no entanto, o dólar virou para a alta. O movimento não foi exclusivo do Brasil, visto globalmente.

“Investidores buscam liquidez em momentos de grande incerteza, exatamente o que ocorre agora com o shutdown, que pode atrasar a divulgação de dados econômicos como o Payroll. O dólar segue sendo o principal meio de pagamento internacional, e vai ser difícil tirar ele dessa posição”, opina Davi Lelis, especialista e sócio da Valor Investimentos.

O especialista também cita a reprecificação dos juros americanos como razão para a diminuição da queda da moeda americana no meio da sessão. “Há pequenas mudanças na curva dos treasures acontecendo, sobretudo nos de dois a cinco anos, que mexem no diferencial de juros dos Estados Unidos com o resto do mundo”, afirma. Quando o mercado reduz a aposta dos cortes de juros pelo Fed, colocando mais prêmio de risco na dívida, o diferencial tende a favorecer o dólar.

Para André Valério, economista sênior do Inter, a queda do dólar vista pela manhã refletia também o resultado fraco do mercado de trabalho divulgado pela ADP. O relatório mostrou a eliminação de 32 mil postos no setor privado em setembro, contrariando as estimativas de criação de 45 mil vagas. Além disso, os números de agosto foram revisados para mostrar perda de 3 mil empregos, em vez do ganho de 54 mil informado inicialmente.

Mas a queda do dólar refletiu também, e principalmente, o resultado fraco do mercado de trabalho divulgado pela ADP. “Com o shutdown, as estatísticas oficiais não devem ser divulgadas, o que coloca a divulgação do Payroll na sexta-feira em risco. Com isso, o ADP passa a ter maior importância”, explica Valério.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.