Ibovespa abre em alta com paralisação do governo dos EUA no radar

O Ibovespa abriu nesta quarta-feira, 1º, em alta. Por volta das 10h30, o principal índice da B3 operava com ganhos de 0,34%, aos 146.735 pontos. O dólar, no mesmo horário, operava em queda de 0,16%, cotado a R$ 5,313.

Os investidores monitoram os efeitos da paralisação do governo americano nos mercados internacionais.

Na terça-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,07%, aos 146.237 pontos. Ao longo do dia, no entanto, renovou o recorde intraday pelo segundo dia consecutivo, aos 147.578 pontos, puxado por informações de emprego no Brasil e nos EUA.

Relatório de emprego nos EUA

O mercado de trabalho americano mostrou forte deterioração em setembro, segundo o relatório da ADP divulgado nesta quarta-feira. As empresas cortaram 32 mil vagas no setor privado, no maior recuo em dois anos e meio, frustrando expectativas de criação de 45 mil postos.

Além disso, os dados de agosto foram revisados de uma alta de 54 mil para uma queda de 3 mil. A surpresa negativa derrubou os futuros de Nova York.

A leitura fraca reforçou as apostas de que o Federal Reserve terá de cortar juros adicionais ainda em 2025. O cenário ganha força em meio ao apagão de dados econômicos provocado pelo shutdown do governo americano, que limita a divulgação de estatísticas oficiais e aumenta a incerteza sobre os rumos da política monetária.

No radar hoje

No Brasil, às 14h30, o Banco Central publica o fluxo cambial semanal. No cenário político, a Câmara dos Deputados vota hoje o projeto que trata da isenção do Imposto de Renda de até R$ 5 mil.

Nos Estados Unidos, às 10h45, a S&P Global apresenta a leitura final do PMI industrial americano de setembro.

Às 11h, será a vez do índice do ISM, também sobre a indústria, acompanhado dos dados de investimentos em construção referentes a agosto divulgados pelo Departamento do Comércio.

Às 11h30, o Departamento de Energia dos EUA informa os números semanais de estoques de petróleo. À tarde, às 12h30, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, participa de uma conferência econômica.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira. No Japão, o Nikkei 225 recuou 0,85%, marcando a quarta queda consecutiva.

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,91%, impulsionado por ações de tecnologia, enquanto o Kosdaq, de menor capitalização, também teve alta. Em Taiwan, o índice principal ganhou 0,63%, apoiado pela valorização da TSMC, após a Nvidia ultrapassar US$ 4,5 trilhões em valor de mercado.

Na Índia, o Sensex subiu 0,83% e o Nifty 50 avançou 0,74%, depois de o banco central manter a taxa básica em 5,5%, em linha com as projeções de analistas. Já os mercados da China continental e de Hong Kong permaneceram fechados devido a feriado local.

Na Europa, os índices operavam em alta nesta quarta-feira. O Stoxx 600 subia 0,71% por volta das 10h25, o DAX de Frankfurt avançava 0,58%, o CAC 40 de Paris ganhava 0,60% e o FTSE 100, de Londres, tinha alta de 0,66%.

Nos Estados Unidos, os futuros recuam enquanto investidores avaliavam os impactos da paralisação do governo. Pouco antes da abertura, os contratos do Dow Jones caíam 0,28%, os do S&P 500 recuavam 0,42% e os do Nasdaq 100 perdiam 0,45% no pré-mercado.