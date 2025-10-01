Wall Street recua na abertura com paralisação do governo e dados fracos de emprego

As bolsas americanas abriram em queda nesta quarta-feira, 1º, refletindo tanto o início da paralisação do governo dos Estados Unidos quanto a divulgação de dados mais fracos do mercado de trabalho.

Às 11h30 (horário de Brasília), o Dow Jones recuava 0,03%, o S&P 500 caía 0,17% e o Nasdaq 100 perdia 0,1%.

Entre os destaques corporativos, as ações da Nike subiam mais de 3% após a varejista superar expectativas de lucro e receita no trimestre. Já a Nvidia recuava cerca de 1,3%, depois de ter renovado máxima histórica na véspera.

A Netflix caía quase 2,5% após críticas do bilionário Elon Musk ao conteúdo da plataforma, enquanto a Pfizer e a Merck avançavam mais de 3%, apoiadas no anúncio do presidente Donald Trump de que os preços de medicamentos vendidos pelo Medicaid serão reduzidos.

Mercado de trabalho

O principal dado divulgado nesta quarta-feira foi o relatório de empregos da ADP, que mostrou a eliminação de 32 mil postos no setor privado em setembro, contrariando as estimativas de criação de 45 mil vagas.

Além disso, os números de agosto foram revisados para mostrar perda de 3 mil empregos, em vez do ganho de 54 mil informado inicialmente.

Foi a maior queda desde março de 2023 e a primeira sequência de resultados negativos desde meados de 2020. Analistas apontam que o sinal de enfraquecimento do mercado de trabalho reforça a expectativa de novos cortes de juros pelo Federal Reserve até o fim de 2025.

Paralisação do governo dos EUA

O cenário é agravado pela paralisação do governo federal, que começou após o Congresso não conseguir aprovar uma medida emergencial de financiamento.

A falta de acordo entre democratas e republicanos deve atrasar a divulgação de estatísticas fundamentais, como o payroll de setembro, previsto para sexta-feira, e o índice de preços ao consumidor (CPI), marcado para meados de outubro.