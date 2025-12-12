Dólar fecha em leve alta, a R$ 5,41, mas acumula queda de 0,41% na semana

O dólar à vista encerrou as negociações nesta sexta-feira, 12, em leve alta frente ao real após ter recuado mais de 1% na sessão passada. A moeda americana encerrou o dia com ligeiro avanço de 0,11%, cotada a R$ 5,411, após oscilar entre perdas e ganhos ao longo da sessão.

Na semana, porém, a divisa acumula uma desvalorização de 0,41% frente à moeda brasileira.

O movimento do dólar nesta sexta, contudo, ficou em linha com o fechamento no exterior. No índice DXY, que mede a força do divisa frente a uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, o dólar registrou ligeira alta de 0,03% e ficou praticamente estável.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.