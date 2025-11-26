Dólar fecha em queda, a R$ 5,33, menor valor em uma semana

O dólar à vista recuou frente ao real e encerrou as negociações desta quarta-feira, 26, em queda firme de 0,77%, vendido a R$ 5,335. Foi a terceira sessão consecutiva de desvalorização da moeda americana e o menor valor de fechamento dos últimos sete dias, após o dólar ser vendido a R$ 5,338 na última quarta, 19.

De acordo com operadores, o real se beneficou de uma ambiente mais construtivo para ativos de risco na véspera do feriado de Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, que deve fechar o mercado por lá.

Por trás desse bom humor com as moedas emergentes está a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos, após dados da economia americana e comentários recentes de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) reforçaram a possibilidade de um novo ajuste de 0,25 ponto percentual na reunião do próximo dia 10 de dezembro.

Na prática, um corte de juros diminui a atratividade da moeda americana. "O alívio nas treasuries, reflexo da sinalização mais dovish de dirigentes do Fed e de indicadores de atividade mais modestos nos EUA e o ambiente de apetite ao risco derrubam o dólar no pregão de hoje", disse Bruno Perri, economista-chefe, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Forum Investimentos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.