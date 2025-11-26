Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Dólar fecha em queda, a R$ 5,33, menor valor em uma semana

Moeda americana recuou 0,77% com o mercado precificando mais um corte de juros nos Estados Unidos

Foi a terceira sessão consecutiva de desvalorização da moeda americana e o menor valor de fechamento dos últimos sete dias (Designed by/Freepik)

Foi a terceira sessão consecutiva de desvalorização da moeda americana e o menor valor de fechamento dos últimos sete dias (Designed by/Freepik)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17h45.

Última atualização em 26 de novembro de 2025 às 17h48.

O dólar à vista recuou frente ao real e encerrou as negociações desta quarta-feira, 26, em queda firme de 0,77%, vendido a R$ 5,335. Foi a terceira sessão consecutiva de desvalorização da moeda americana e o menor valor de fechamento dos últimos sete dias, após o dólar ser vendido a R$ 5,338 na última quarta, 19.

De acordo com operadores, o real se beneficou de uma ambiente mais construtivo para ativos de risco na véspera do feriado de Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, que deve fechar o mercado por lá.

Por trás desse bom humor com as moedas emergentes está a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos, após dados da economia americana e comentários recentes de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) reforçaram a possibilidade de um novo ajuste de 0,25 ponto percentual na reunião do próximo dia 10 de dezembro.

Na prática, um corte de juros diminui a atratividade da moeda americana. "O alívio nas treasuries, reflexo da sinalização mais dovish de dirigentes do Fed e de indicadores de atividade mais modestos nos EUA e o ambiente de apetite ao risco derrubam o dólar no pregão de hoje", disse Bruno Perri, economista-chefe, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Forum Investimentos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.

Acompanhe tudo sobre:DólarCâmbio

Mais de Invest

Livro Bege do Fed aponta demanda por mão de obra mais fraca nos EUA

Casas Bahia desaba na bolsa após divulgar reestruturação de dívida

Leilão da Caixa tem 595 imóveis a partir de R$ 80 mil; veja como participar

Feirão Limpa Nome: Serasa oferece descontos de até 99% em negociação de dívidas

Mais na Exame

Carreira

‘A nossa atitude define a nossa altitude’, diz CEO da PepsiCo

Future of Money

S&P rebaixa nota da Tether e cita riscos nas reservas de 'dólar digital'

Mercados

Livro Bege do Fed aponta demanda por mão de obra mais fraca nos EUA

Mundo

Dois soldados da Guarda Nacional dos EUA são baleados perto da Casa Branca