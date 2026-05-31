Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Candidato na Colômbia pede que eleitores votem com camisa da Seleção

Abelardo de La Espriella aposta em discurso nacionalista na disputa pela Presidência

Abelardo de la Espriella, candidato a presidente da Colômbia, em seu ralí final de campanha, em Medelín, em 24 de maio (Jaime Saldarriaga/AFP)

Abelardo de la Espriella, candidato a presidente da Colômbia, em seu ralí final de campanha, em Medelín, em 24 de maio (Jaime Saldarriaga/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07h01.

Bogotá - Abelardo de La Espriella, candidato de direita que disputa a Presidência da Colômbia, faz uma campanha para que seus eleitores vistam a camisa da seleção de futebol do país ao irem votar neste domingo, 31.

A Colômbia realiza o primeiro turno das eleições neste domingo. As pesquisas, feitas uma semana antes da eleição, apontam que o candidato governista Ivan Cepeda, de esquerda, estava na frente nas intenções de voto, seguido por Espriella. A lei colombiana proíbe a divulgação de pesquisas na semana antes da votação.

Espriella, advogado e empresário, faz uma campanha de caráter nacionalista e tem usado a camisa de futebol da seleção colombiana, de cor amarela, em comícios, como o que marcou o encerramento da campanha, em 24 de maio.

Integrantes de sua campanha avaliam que os colombianos têm grande apoio à seleção do país. Em Bogotá, referências a Copa do Mundo estão espalhadas pelas ruas. Barracas vendem camisetas e figurinhas, e várias lojas e marcas fazem promoções tendo o mundial como referência.

Imagem divulgada pela campanha de Abelardo de la Espriella na Colômbia (Divulgação)

Caso haja segundo turno, a votação será realizada em 21 de junho, durante a realização da Copa. A Colômbia enfrenta o Uzbequistão no dia 17, e a República Democrática do Congo, no dia 23.

O candidato, de 47 anos, fez fortuna como advogado, defendendo autores de crimes polêmicos, como o de David Guzmán, que criou um esquema de pirâmide que atingiu 200 mil correntistas. Também defendeu traficantes, jogadores de futebol e Alex Saab, acusado de lavar dinheiro para o regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

O advogado também fez carreira como empresário, e atua em negócios variados, como uma grife de roupas, vinho, rum, café e restaurantes.

Em seu site, Espriella se define como "um homem renascentista do século 21" e se compara a Leonardo da Vinci, por ter múltiplos interesses. Ele também escreveu livros, canta ópera e atuou em filmes e séries.

Agora, ele busca o cargo de presidente. Antes residente em Miami, entrou para a política, segundo ele, para impedir que a Colômbia seja "destruída" pela esquerda.

Na campanha, ele alterna entre ternos de corte impecável e roupas mais casuais, como um boné, que lembra o estilo de Nayib Bukele, de El Salvador, um presidente que admira.

Outra referência veio de Javier Milei. Ele diz ser "o tigre", enquanto o presidente argentino se compara a um leão.

Bandeira de Israel e garra de tigre em comício de Espriella em Barranquilla

Bandeira de Israel e garra de tigre em comício de Espriella em Barranquilla (Vanessa Romero/AFP)

As propostas

Espriella criou o movimento Defensores de la Patria, em 2025, e conseguiu reunir assinaturas para se registrar e disputar a Presidência, com foco no combate à violência.

Para combater as máfias no país que mais produz cocaína no mundo, propõe uma aliança militar com os Estados Unidos e Israel, a construção de megapresídios e defende o porte de armas.

"Em meu governo, bandido que não se submeter à Justiça será abatido", disse à AFP em fevereiro.

Também quer reduzir o tamanho do Estado, fazer reformas trabalhistas para flexibilizar as jornadas e cortar impostos das empresas.

O candidato afirmou que era preciso "estripar" a esquerda na Colômbia, embora depois tenha suavizado a declaração. Também fez comentários considerados homofóbicos e machistas, embora defenda maior igualdade e segurança para as mulheres.

Como estão as pesquisas na Colômbia?

Todas as principais pesquisas mostram Cepeda na frente no primeiro turno e uma disputa pelo segundo lugar entre Espriella e Valencia.

Segundo a AtlasIntel, Cepeda tem 39% dos votos, Espriella 37% e Valencia, 14%.

Para a Invamer, Cepeda tem 45%, Espriella 32% e Valência, 14%.

Em todos os estudos, haverá segundo turno, a ser disputado em 21 de junho. As pesquisas mostram um cenário apertado nesta etapa. Cepeda vencería, segundo o instituto Invamer, por 52% a 45%. Já Espriella vence na pesquisa AtlasIntel, com 50% a 41%.

"As limitações de Cepeda estão se tornando mais visíveis a cada dia, e parece cada vez mais improvável que o impulso que Espriella criou vá se dissipar em 3 semanas", diz análise da consultoria Aurora Macro Strategies.

Acompanhe tudo sobre:ColômbiaAmérica LatinaEleições

Mais de Mundo

Eleição na Colômbia: país decide hoje se mantém esquerda no poder

Rússia diz que drone ucraniano atingiu maior usina nuclear da Europa

Irã diz ter controle total do Estreito de Ormuz e ameaça responder a interferência militar

Hantavírus: navio de cruzeiro volta a operar após aprovação de autoridades de saúde

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

O que muda se o fim da escala 6x1 for aprovado

Mercados

Batata ficou 700% mais cara — mas não foi no supermercado: entenda

Mundo

Eleição na Colômbia: país decide hoje se mantém esquerda no poder

Esporte

Que horas é o jogo de João Fonseca hoje em Roland Garros?