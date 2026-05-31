Candidato na Colômbia pede que eleitores votem com camisa da Seleção

Bogotá - Abelardo de La Espriella, candidato de direita que disputa a Presidência da Colômbia, faz uma campanha para que seus eleitores vistam a camisa da seleção de futebol do país ao irem votar neste domingo, 31.

A Colômbia realiza o primeiro turno das eleições neste domingo. As pesquisas, feitas uma semana antes da eleição, apontam que o candidato governista Ivan Cepeda, de esquerda, estava na frente nas intenções de voto, seguido por Espriella. A lei colombiana proíbe a divulgação de pesquisas na semana antes da votação.

Espriella, advogado e empresário, faz uma campanha de caráter nacionalista e tem usado a camisa de futebol da seleção colombiana, de cor amarela, em comícios, como o que marcou o encerramento da campanha, em 24 de maio.

Integrantes de sua campanha avaliam que os colombianos têm grande apoio à seleção do país. Em Bogotá, referências a Copa do Mundo estão espalhadas pelas ruas. Barracas vendem camisetas e figurinhas, e várias lojas e marcas fazem promoções tendo o mundial como referência.

Imagem divulgada pela campanha de Abelardo de la Espriella na Colômbia (Divulgação)

Caso haja segundo turno, a votação será realizada em 21 de junho, durante a realização da Copa. A Colômbia enfrenta o Uzbequistão no dia 17, e a República Democrática do Congo, no dia 23.

O candidato, de 47 anos, fez fortuna como advogado, defendendo autores de crimes polêmicos, como o de David Guzmán, que criou um esquema de pirâmide que atingiu 200 mil correntistas. Também defendeu traficantes, jogadores de futebol e Alex Saab, acusado de lavar dinheiro para o regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

O advogado também fez carreira como empresário, e atua em negócios variados, como uma grife de roupas, vinho, rum, café e restaurantes.

Em seu site, Espriella se define como "um homem renascentista do século 21" e se compara a Leonardo da Vinci, por ter múltiplos interesses. Ele também escreveu livros, canta ópera e atuou em filmes e séries.

Agora, ele busca o cargo de presidente. Antes residente em Miami, entrou para a política, segundo ele, para impedir que a Colômbia seja "destruída" pela esquerda.

Na campanha, ele alterna entre ternos de corte impecável e roupas mais casuais, como um boné, que lembra o estilo de Nayib Bukele, de El Salvador, um presidente que admira.

Outra referência veio de Javier Milei. Ele diz ser "o tigre", enquanto o presidente argentino se compara a um leão.

Bandeira de Israel e garra de tigre em comício de Espriella em Barranquilla (Vanessa Romero/AFP)

As propostas

Espriella criou o movimento Defensores de la Patria, em 2025, e conseguiu reunir assinaturas para se registrar e disputar a Presidência, com foco no combate à violência.

Para combater as máfias no país que mais produz cocaína no mundo, propõe uma aliança militar com os Estados Unidos e Israel, a construção de megapresídios e defende o porte de armas.

"Em meu governo, bandido que não se submeter à Justiça será abatido", disse à AFP em fevereiro.

Também quer reduzir o tamanho do Estado, fazer reformas trabalhistas para flexibilizar as jornadas e cortar impostos das empresas.

O candidato afirmou que era preciso "estripar" a esquerda na Colômbia, embora depois tenha suavizado a declaração. Também fez comentários considerados homofóbicos e machistas, embora defenda maior igualdade e segurança para as mulheres.

Como estão as pesquisas na Colômbia?

Todas as principais pesquisas mostram Cepeda na frente no primeiro turno e uma disputa pelo segundo lugar entre Espriella e Valencia.

Segundo a AtlasIntel, Cepeda tem 39% dos votos, Espriella 37% e Valencia, 14%.

Para a Invamer, Cepeda tem 45%, Espriella 32% e Valência, 14%.

Em todos os estudos, haverá segundo turno, a ser disputado em 21 de junho. As pesquisas mostram um cenário apertado nesta etapa. Cepeda vencería, segundo o instituto Invamer, por 52% a 45%. Já Espriella vence na pesquisa AtlasIntel, com 50% a 41%.

"As limitações de Cepeda estão se tornando mais visíveis a cada dia, e parece cada vez mais improvável que o impulso que Espriella criou vá se dissipar em 3 semanas", diz análise da consultoria Aurora Macro Strategies.