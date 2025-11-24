Dólar volta a fechar em baixa após duas altas seguidas

O dólar à vista exibiu leve valorização frente ao real nas negociações desta segunda-feira, 24, depois de avançar quase 2% na semana passada. A moeda americana caiu 0,11% e encerrou o pregão cotada a R$ 5,395 depois de ter tocado os R$ 5,379 na mínima intraday.

Essa ligeira valorização do real frente ao dólar teve início já na primeira hora de negociação com a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) corte os juros novamente na reunião de dezembro, no dia 10, por conta do posicionamento do presidente da distrital de Nova York do Fed, John Williams.

Na sexta, 21, a autoridade monetária afirmou que ainda há espaço para novos ajustes na política monetária americana no curto prazo. A declaração repercutiu nas negociações hoje e permitiu o apetite por risco entre os investidores.

"A expectativa renovada de corte de juros já na reunião de dezembro reduziu a pressão da divisa a nível global medida pelo índice DXY, em um pregão marcado pelo apetite global por risco evidenciado pela alta dos principais índices de ações dos EUA", afirmou Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

No DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, o dólar fechou praticamente estável, com ligeira queda de 0,01%.

O recuo foi um pouco maior no Brasil devido também a um ajuste de excessos após a forte valorização do dólar na sexta.

O clima positivo também foi reforçado pela alta das commodities, com avanço do minério de ferro e do petróleo no exterior, e pelo recuo das projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e da taxa básica de juros, a Selic.

Na semana passada, pela primeira vez, os economistas passaram a prever inflação abaixo do teto da meta para o final de 2025. No Boletim Focus, divulgado nesta segunda, o mercado reduziu ainda mais o o IPCA ao mudar a projeção de 4,46% para 4,45% até o fim deste ano.

Outra novidade é que os analistas reduziram também as projeções para os juros em 2026. Para 2025, a projeção ficou em 15%, enquanto para o ano a estimava é de 12% ante 12,15%.

Apesar da alta na semana passada, a perspectiva é o dólar também encerre o ano em R$ 5,40. "O dólar segue rondando os R$ 5,40 após uma escalada forte na semana passada. Pode até testar R$ 5,50, mas, na minha leitura, ainda estamos num movimento estrutural de baixa", disse Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.