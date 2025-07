Dólar fecha em queda e volta a R$ 5,52 após acordo entre EUA e Japão

O dólar fechou esta terça-feira, 22, em queda de 0,79%, cotado a R$ 5,523, refletindo um cenário de baixo volume de negócios e agenda esvaziada. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,578. Investidores reagiram ao acordo comercial firmado entre Estados Unidos e Japão, notícia que animou investidores na Ásia e elevou as expectativas de avanços semelhantes com a União Europeia.

Na noite de ontem, Trump anunciou o acordo entre os países. Assim, importadores americanos pagarão tarifas “recíprocas” de 15% sobre produtos japoneses exportados para os EUA. O Japão também vai investir US$ 550 bilhões nos Estados Unidos, segundo o republicano.

“Vemos um aumento no apetite por risco dos investidores estrangeiros, favorecendo o fluxo para moedas emergentes, com o real se beneficiando desse movimento na sessão de hoje, a despeito da incerteza sobre a nossa tarifa ainda prevalecer”, explica André Valério, economista sênior do Inter.

Apesar de distensionarem o ambiente, os acordos ainda são muito vagos, com poucos detalhes práticos, segundo Valério. “Além disso, mesmo com os acordos, a tarifa efetiva da economia americana ficará no patamar mais elevado dos últimos 90 anos, o que ainda suscita questionamentos sobre qual será o impacto dessas tarifas na economia americana em termos de inflação, crescimento e fluxo de capitais".

Por aqui, investidores permanecem aguardando o rumo das negociações para evitar a ameaça de Trump de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

Na segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo avalia implementar instrumentos de apoio a setores da economia impactados pela tarifa de 50% anunciada pelos EUA. Enquanto isso, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, continua realizando reuniões com o setor produtivo para discutir uma resposta à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. O mercado nacional também voltava as atenções para o cenário fiscal, com o Ministério da Fazenda e do Planejamento anunciando a liberação de R$ 20,6 bilhões no orçamento de 2025.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.