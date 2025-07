Bolsas globais sobem com acordo entre EUA e Japão e expectativa por negociações com UE

Os mercados internacionais abriram em alta nesta quarta-feira, 23, impulsionados pelo novo acordo comercial anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Japão. A notícia animou investidores na Ásia e elevou as expectativas de avanços semelhantes com a União Europeia.

No Japão, o índice Nikkei 225 subiu mais de 2%, com destaque para as ações do setor automotivo. As montadoras lideraram os ganhos: Mazda saltou 17%, Toyota avançou mais de 11% e Mitsubishi teve alta de 13%.

A disparada ocorreu após Trump anunciar que os EUA vão aplicar tarifas "recíprocas" de 15% sobre as exportações japonesas, abaixo dos 25% que estavam ameaçados para entrar em vigor em agosto.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, confirmou a redução das tarifas e celebrou o acordo, que também prevê abertura comercial em setores como arroz e caminhões. A medida foi vista como um alívio para um setor que responde por mais de um quarto das exportações do Japão aos EUA, apesar das quedas recentes nos embarques.

Europa em alta

Na Europa, os principais índices abriram em forte alta. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o europeu Stoxx 600 subia 1,16%, puxado por um salto de 3,5% no setor automotivo. O CAC 40, de Paris, ganhava 1,38%, e o DAX, de Frankfurt, avançava 0,88%.

As ações da Porsche subiam cerca de 7,4%, enquanto Stellantis e Volkswagen ganhavam mais de 6%. O otimismo se espalhou após Trump indicar que autoridades da União Europeia chegarão a Washington ainda nesta semana para discutir um possível acordo semelhante.

Por outro lado, a finlandesa Nokia caiu 7% após divulgar um alerta de lucro e citar impactos negativos de flutuações cambiais e do cenário tarifário.

Futuros dos EUA

Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices operavam em leve alta, também apoiados pela expectativa de novos avanços comerciais.

Às 6h30, os contratos do S&P 500 subiam 0,37%, os do Dow Jones avançavam 0,49%, e os do Nasdaq 100 ganhavam 0,19%. O movimento dá sequência ao recorde de fechamento do S&P 500 na véspera.

Investidores também aguardam os balanços de Alphabet e Tesla, previstos para após o fechamento do mercado nesta quarta-feira.

Até agora, cerca de 17% das empresas do índice divulgaram seus resultados, com 85% superando as estimativas de Wall Street.