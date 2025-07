Ibovespa recupera os 135 mil pontos e sobe 1% com expectativa de acordo entre os EUA e a China

O Ibovespa opera em alta de 1,10%, aos 135.514 pontos, por volta das 14h30 desta quarta-feira, 23, com o mercado repercutindo o acordo comercial anunciado por Donald Trump com o Japão, e na expectativa do acordo com a China.

Em um dia de agenda econômica enxuta, a atenção é redobrada à temporada de balanços, em que o mercado aguarda a divulgação dos resultados de grandes empresas americanas, como Alphabet, IBM e Tesla, após o fechamento dos mercados.

O dólar opera em queda de 0,26% a R$ 5,552, segundo cotação das 12h30.

Na véspera, o Ibovespa fechou em leve baixa de 0,10%, aos 134.035 pontos. A queda da bolsa ocorreu mesmo com a valorização de Vale (VALE3), que subiu 2,59%, e Petrobras (PETR4), com alta de 0,97%. O setor bancário puxou o índice para baixo, com destaque para Itaú (ITUB4), que recuou 1,35%, registrando um dos maiores volumes negociados do pregão.

Ibovespa hoje

Ibovespa: +1,10%, aos 135.514 pontos

Dólar: -0,77%, a R$ 5,524

Balanços do dia

No Brasil, a Weg (WEGE3) reportou lucro líquido de R$ 1,59 bilhão no segundo trimestre, alta de 10,4% em relação a 2024. Em comparação com o primeiro trimestre, o crescimento foi de 3,0%.

O Ebitda subiu 6,5% no ano, para R$ 2,26 bilhões, enquanto a receita operacional líquida chegou a R$ 10,2 bilhões, alta de 10,1%. O desempenho veio abaixo do esperado pelo mercado e as ações registram forte queda, de mais de 3%.

A americana AT&T registrou lucro de US$ 4,46 bilhões no segundo trimestre de 2025, um avanço de 25,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita da companhia somou US$ 25,2 bilhões, crescimento de 1,1% na comparação anual.

Segundo o CEO John Stankey, o desempenho reflete a força da operadora mesmo em um ambiente “extremamente competitivo”.

No trimestre, a AT&T adicionou 401 mil novos clientes em planos pós-pagos. A receita com serviços móveis cresceu 3,5%, alcançando US$ 16,9 bilhões, enquanto a área de fibra óptica avançou 18,9%, com 243 mil novas ativações.

Divulgação do IPC-S

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,31% na terceira quadrissemana de julho, informou nesta quarta-feira a FGV Ibre. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 3,99%.

Quatro dos oito grupos analisados apresentaram aceleração. O destaque foi o grupo Habitação, cuja variação passou de 0,62% para 0,77%. Também subiram as variações de Despesas Diversas (de 0,47% para 0,80%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,17% para 0,30%) e Alimentação (de 0,01% para 0,05%).

No radar hoje

O resto do dia tem agenda tranquila. O mercado repercute os dados de confiança do consumidor na zona do euro, que aumentou para -14,70 pontos em julho -- melhor que o mês anterior, quando registrou -15,30 ponto. Também avaliam a atualização dos estoques de petróleo do Departamento de Energia (DoE) americano.

Segundo o DoE, os estoques de petróleo nos EUA caíram 3,17 milhões de barris. ante consenso de queda de 1,6 milhão. Os estoques de gasolina cederam 1,74 milhões de barris, a previsão era de queda de 900 mil. Já os estoques de destilados subiram 2,93 milhões de barris, ante previsão de queda de 1,1 milhão.

À noite, o Japão publica o PMI composto preliminar às 21h30.

No campo político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou pela manhã de cerimônia no Palácio do Planalto para anúncios ligados ao programa Transformação Digital.

Já nos Estados Unidos, o mercado se prepara para os balanços de três gigantes da tecnologia, Alphabet, IBM e Tesla, que serão divulgados após o fechamento em Nova York.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais operam em alta nesta quarta-feira, 23, impulsionados pelo novo acordo comercial entre Estados Unidos e Japão. No Japão, o índice Nikkei 225 subiu mais de 2%, com forte desempenho do setor automotivo.

Na Europa, os principais índices subiram. O Stoxx 600 fechou em alta de 1,08%. O CAC 40, em Paris, subiu 1,43%, enquanto o DAX, em Frankfurt, ganhou 0,68%.

Nos Estados Unidos, às 14h30, os índices tinham alta. O S&P 500 Futures subia 0,50%, o Dow Jones Futures avançava 0,87%, e o Nasdaq 100 Futures tinha leve alta de 0,23%.