Dólar fecha em alta com tarifas, Fed e PIB dos EUA no radar

O dólar à vista fechou a sessão desta quarta-feira, 30, em alta de 0,35%, a R$ 5,589, depois de oscilar entre R$ 5,539 e R$ 5,63.

Em uma sessão de alta volatilidade, o dólar subiu frente ao real, impulsionado pela valorização global da moeda americana após dados econômicos fortes nos Estados Unidos, como o crescimento do produto interno bruto (PIB) acima das expectativas.

A cautela doméstica quanto à iminente aplicação da tarifa de 50% pelos EUA sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto também colaborou com essa ligeira valorização.

"Ainda assim, houve certo alívio com a confirmação de isenções pontuais no pacote tarifário, reduzindo parcialmente as preocupações do mercado quanto ao impacto total da medida sobre as exportações brasileiras", explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O mercado reagiu também à decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que manteve os juros estáveis na faixa entre 4,25% e 4,50% e adotou uma postura cautelosa, sem sinalizar um corte já em setembro, contrariando parte das expectativas anteriores. "Analistas agora projetam maior chance de flexibilização apenas em dezembro ou manutenção até o fim do ano", complementa Shahini.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.