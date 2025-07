PIB dos EUA se recupera e avança 3% no 2º trimestre, muito acima do esperado

O produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 3% no segundo trimestre de 2025, em taxa anualizada, revertendo a queda no primeiro trimestre, quando houve retração de 0,5%.

O mercado esperava uma alta de 2,3% do PIB, em taxa anualizada. O modelo de predição do Fed de Atlanta apontava para alta de 2,5%.

No primeiro trimestre de 2025, a retração do PIB, primeiro anunciada como 0,3% e depois revisada para 0,5%, foi puxada por uma forte alta no volume de importações. Empresas buscavam se antecipar às tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump.

A economia americana lida com os efeitos do tarifaço de Donald Trump, que impôs uma série de novas taxas a importações. Além das cobranças em si, há um cenário de incerteza, dadas as idas e vindas das medidas.

Trump anunciou uma lista de tarifas recíprocas a quase todos os países do mundo em 2 de abril, mas recuou dias depois após uma queda forte no mercado de títulos americanos. As taxas foram adiadas, primeiro para 9 de julho e agora para 1º de agosto. Neste período, foram feitos acordos com vários países e com a União Europeia, mas ainda há diversos parceiros em situação incerta, como o Brasil, que poderá ser alvo de uma tarifa de 50%.

Em 2024, o país cresceu 2,8%. A taxa, no entanto, vinha em desaceleração. No quatro trimestre do ano passado, o crescimento do PIB havia sido de 2,4% na taxa anualizada, ante 3,1% no terceiro trimestre.

Mais informações em instantes.