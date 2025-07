Ibovespa abre em queda de 0,39% em dia de decisão sobre juros

O Ibovespa abriu em queda nesta "Super Quarta", enquanto o mercado aguarda as decisões de juros do Copom no Brasil e do Federal Reserve nos Estados Unidos. Às 10h10, o índice caía 0,39%, aos 132.204 pontos.

No mercado cambial, o dólar abriu o dia em alta de 0,25%, cotado a R$ 5,5887.

Na terça-feira, 29, o principal índice da B3 avançou 0,45%, aos 132.725 pontos. A valorização de 1,31% da Petrobras (PETR3; PETR4) contribuiu para sustentar a bolsa no azul, apesar da incerteza global e o cenário doméstico delicado que seguem pesando sobre o humor dos investidores.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,39%, aos 132.204 pontos

Dólar hoje: +0,25%, a R$ 5,5887

'Super Quarta'

A chamada "Super Quarta" promete movimentar os mercados. O foco principal do dia está sobre os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, que anunciam suas decisões de juros nesta quarta-feira, 30.

Nos EUA, o Federal Reserve (Fed) divulga sua decisão às 15h (horário de Brasília), com expectativa majoritária de manutenção dos juros, diante da inflação ainda resistente e das incertezas em torno da nova rodada de tarifas comerciais. Na coletiva prevista para 15h30, o presidente do Fed, Jerome Powell, deve reforçar o tom cauteloso.

No Brasil, o Copom anuncia sua decisão às 18h30, com expectativa de manutenção da Selic em 15% ao ano. O mercado espera decisão unânime.

No radar hoje

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) recuou 0,77% em julho, segundo dados divulgados nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

A queda foi menor que a registrada em junho (-1,67%) e refletiu, entre outros fatores, pressões maiores nos preços de matérias-primas como petróleo e minerais. No acumulado de 2025, o índice tem baixa de 1,70%, mas avança 2,96% nos últimos 12 meses.

Já nos EUA, a agenda econômica trouxe dois dados relevantes nesta manhã. O relatório da ADP mostrou a criação de 104 mil vagas no setor privado em julho, número acima das expectativas do mercado, o que reforça sinais de resiliência no mercado de trabalho americano. Pouco depois, às 9h30, foi divulgada a primeira leitura do PIB dos EUA no segundo trimestre, que apontou um crescimento anualizado de 2,8%, também acima do consenso.

Também estão previstos dados de vendas pendentes de imóveis (11h) e estoques de petróleo (11h30). No fim do dia, os olhos se voltam aos balanços de Meta, Microsoft, Qualcomm e Ford, todos divulgados após o fechamento de Nova York.

No Brasil, no período da tarde, às 14h30, o será divulgado o resultado primário do Governo Central, seguido de coletiva com técnicos do Tesouro. No mesmo horário, sai também o fluxo cambial semanal. Após o fechamento do mercado, o Bradesco divulga seu balanço do segundo trimestre.

Para fechar o dia, a China divulga os PMIs industrial e de serviços de julho às 22h30.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 30, em meio à cautela dos investidores com as negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Apesar do anúncio de que os dois países concordaram em estender a trégua tarifária, a decisão final ainda depende do presidente Donald Trump.

O índice Nikkei 225, do Japão, encerrou o dia estável, enquanto o Topix subiu 0,4%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,74%, puxado por ações de tecnologia. O S&P/ASX 200, da Austrália, ganhou 0,6% com dados de inflação mais fracos que reforçam a expectativa de corte de juros. Na China continental, o CSI 300 ficou estável, e o Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,3%.

Na Europa, os mercados operam com leve viés positivo, apoiados pela divulgação de balanços corporativos. Por volta das 9h55 (horário de Brasília), o CAC 40, da França, subia 0,48%; o DAX, da Alemanha, ganhava 0,21%; e o índice europeu Stoxx 600 avançava 0,13%. Em Londres, o FTSE 100 caía 0,20%.

Nos Estados Unidos, os futuros operam em leve alta antes da decisão de juros do Fed. Por volta das 9h55, os contratos futuros do S&P 500 subiam 0,08%, os do Nasdaq 100 avançavam 0,19% e os do Dow Jones operavam próximos da estabilidade.