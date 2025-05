Dólar fecha em alta 0,37% em véspera da 'superquarta'

O dólar fechou em alta de 0,37%, a R$ 5,710, após oscilar entre R$ 5,693 e R$ 5,737 nesta terça-feira, 6, véspera da "superquarta". Amanhã importantes decisões monetárias serão tomadas nos Estados Unidos e no Brasil.

O dólar à vista fechou em alta de 0,37%, aos R$ 5,7116. No ano, a moeda acumula queda de 7,56%.

Às 17h03 na B3 o dólar para junho subia 0,19%, aos R$ 5,7440.

Nos EUA, os investidores aguardam a decisão do Fed (Federal Reserve), o banco central americano, sobre os juros no país. A estimativa do mercado é que o banco mantenha os juros entre 4,25% e 4,50%. Por aqui, as atenções se voltam para a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) sobre o novo patamar da Selic. Analista esperam uma elevação da taxa de juros.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.