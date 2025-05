EUA e China se reunirão para iniciar negociações sobre carga tarifária nesta quinta

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, se reunirão com o governo chinês ainda esta semana na Suíça, dando início às negociações comerciais entre os dois países.

Bessent se reunirá no dia 8 de maio com um funcionário não identificado que o Departamento do Tesouro descreveu como o “principal representante da China para assuntos econômicos”. Esse será o primeiro encontro comercial confirmado entre os dois países desde que o presidente Donald Trump anunciou tarifas abrangentes, com taxas especialmente duras sobre produtos chineses.

Impacto das tarifas e possíveis benefícios para os investidores

Greer também conversará esta semana com seu homólogo chinês, de acordo com seu gabinete.

As negociações planejadas podem animar os investidores, ansiosos por uma redução das tarifas que ameaçam paralisar o comércio entre as duas maiores economias do mundo. Trump impôs tarifas de até 145% sobre muitos produtos importados da China, e Pequim retaliou com taxas de importação de 125% sobre produtos americanos.

Essas medidas abalaram os mercados e ameaçam elevar os preços de equipamentos industriais, além de bens acessíveis dos quais muitos americanos dependem, como roupas e brinquedos.

Declarações de Trump e a posição dos EUA

Trump declarou nos últimos dias que está disposto a reduzir as tarifas sobre a China em algum momento, mas também afirmou nesta semana que os EUA “não estão perdendo nada” por não comercializarem com Pequim. Ele alegou que navios chineses estão “dando meia-volta no Oceano Pacífico”.

O presidente afirmou ainda que os consumidores americanos estariam dispostos a aceitar preços mais altos e menos opções de produtos para reequilibrar a relação comercial com a China.

“Meninas pequenas não precisam ter 30 bonecas”, disse Trump no domingo, no programa Meet the Press, da NBC. “Acho que elas podem ter três ou quatro bonecas, porque o que estávamos fazendo com a China era simplesmente inacreditável.”

China sinaliza abertura para negociações

A China declarou na sexta-feira que está avaliando a possibilidade de negociações comerciais com os EUA, o primeiro sinal de que o diálogo entre os dois lados pode realmente começar.