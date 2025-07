Dólar apaga parte dos ganhos da véspera e recua 0,58%

O dólar fechou a terça-feira, 8, com queda de 0,58%, cotado a R$ 5,445, depois de oscilar entre R$ 5,435 e R$ 5,478. Com as idas e vindas na política comercial dos Estados Unidos, os mercados ajustam posições. O dólar subiu 0,99% frente ao real ontem e, hoje, devolveu parte da alta da sessão anterior.

“A queda foi motivada principalmente pelo adiamento das tarifas comerciais dos Estados Unidos, reforçando o apetite por risco nas bolsas globais hoje”, afirma Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Na segunda, o presidente Donald Trump anunciou novas tarifas de 25% a 40% para parceiros comerciais por meio de cartas enviadas aos líderes das nações. No fim de semana, a Casa Branca decidiu prorrogar o prazo para as tarifas entrarem em vigor. Ele se encerraria no dia 9 de julho, mas foi estendido até 1º de agosto.

O desempenho positivo dos preços do minério de ferro e a recuperação do petróleo também beneficiam moedas de países emergentes exportadores. Como resultado, vem a valorização do real e do peso mexicano, apesar da alta do DXY observada na sessão. Além disso, o elevado diferencial de juros entre Brasil e o restante do mundo tem sido um dos principais fatores para a valorização do real neste ano.

“Embora os dados recentes de inflação indiquem um processo gradual de desaceleração dos preços, espera-se que o Banco Central mantenha os juros estáveis até o final do ano, isso em um contexto no qual o Federal Reserve deve iniciar um ciclo de cortes na taxa americana já em setembro”, explica Shahini

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.