Dólar fecha em alta de quase 1% com 'tarifaço' de Trump no radar

O dólar fechou a segunda-feira, 7, com alta de 0,98%, cotado a R$ 5,477, depois de oscilar entre R$ 5,439 e R$ 5,484. Os mercados globais operam com um nível maior de aversão ao risco devido ao retorno das preocupações relacionadas às políticas de tarifas comerciais impostas pelo presidente americano Donald Trump. No acumulado da semana passada, no entanto, o dólar cedeu 1,06%.

Hoje, Trump anunciou novas tarifas de 25% a 40% para parceiros comerciais por meio de cartas enviadas aos líderes das nações. Segundo o presidente, mais países devem receber cartas nesta semana com a lista de tarifas cobradas, que entrarão em vigor até 1º de agosto, caso não firmem acordos. Na noite anterior, ele chegou a dizer que as taxas serão de até 70% para alguns países, um nível muito mais alto do que o anunciado inicialmente.

“Há percepção de pouco avanço nas negociações, especialmente com países da Europa e Ásia, regiões com as quais os EUA possuem grandes déficits comerciais”, afirma Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Segundo o especialista, o risco em relação à política tarifária global observado nos últimos meses que levou a recuperação das bolsas americanas no mês de junho volta a afetar o sentimento de mercado negativamente na sessão de hoje. "Esse contexto resultou na queda dos preços das principais commodities e na valorização do dólar frente às divisas emergentes e desenvolvidas", explica.

No caso do real, a moeda sofre desvalorização adicional porque, na noite de domingo, Trump disse que os Estados Unidos vão impor uma taxa adicional de 10% a “qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do Brics”. A declaração foi feita após o Brics divulgar a “Declaração do Rio de Janeiro” defendendo o multilateralismo e rejeitando ações unilaterais, sem mencionar diretamente os EUA.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.