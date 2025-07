Golpista usa IA para se passar por Marco Rubio e enganar autoridades internacionais

O Departamento de Estado dos Estados Unidos investiga um caso em que um impostor usou inteligência artificial (IA) para se passar pelo secretário de Estado Marco Rubio e enviar mensagens de voz falsas a autoridades estrangeiras, de acordo com informações do jornal Washington Post publicadas nesta terça-feira, 8.

Segundo telegrama interno obtido pela CBS News, o suspeito usou a voz artificial de Rubio para contatar pelo menos cinco pessoas, incluindo ministros das Relações Exteriores, um governador americano e um membro do Congresso, pelo aplicativo de mensagens Signal.

O caso foi revelado pela primeira vez na última quinta-feira, 3. A conta falsa foi criada em meados de junho com o nome marco.rubio@state.gov.

Sem ameaça ao Departamento

O comunicado afirma que não há ameaça cibernética direta ao Departamento, mas alerta que informações compartilhadas por terceiros podem ficar vulneráveis caso as pessoas alvo das mensagens falsas tenham suas contas ou dados invadidos.

De acordo com o Washington Post, as autoridades ainda não identificaram o responsável e acreditam que o objetivo era manipular representantes do governo para obter acesso a informações. Fontes anônimas citadas pela Associated Press afirmam que a fraude não teve sucesso.

O secretário Marco Rubio ainda não se manifestou sobre o caso.

Tentativas anteriores de usar IA também simularam vozes de políticos nos Estados Unidos. No ano passado, uma chamada falsa utilizou a voz do ex-presidente Joe Biden para tentar influenciar eleitores na véspera das eleições primárias de New Hampshire.