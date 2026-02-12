Desemprego nos EUA, serviços no Brasil e balanço da Vale: o que move os mercados

A agenda econômica desta quinta-feira, 12, concentra uma bateria de indicadores no Brasil e no exterior, além de leilões de títulos e balanços corporativos, em um dia que pode testar o fôlego do Ibovespa após a renovação de recordes na véspera.

Logo às 4h (horário de Brasília), o Reino Unido divulga uma série de dados referentes a dezembro e ao quarto trimestre: PIB preliminar do 4º trimestre, PIB mensal, balança comercial e produção industrial. Os números ajudam a calibrar as expectativas sobre o ritmo da economia britânica.

Nos Estados Unidos, o dia começa às 6h com o relatório mensal da Agência Internacional de Energia (IEA), com atualização sobre o mercado global de energia. Às 10h30, o Departamento do Trabalho publica os pedidos semanais de seguro-desemprego.

Na última divulgação, os pedidos iniciais somaram 231 mil, enquanto os pedidos contínuos ficaram em 1,844 milhão. Os dados são acompanhados de perto em meio à leitura de que o mercado de trabalho americano segue aquecido.

Ao meio-dia, a National Association of Realtors divulga as vendas de moradias existentes de janeiro. Em dezembro, foram vendidas 4,35 milhões de casas, alta de 5,1% na comparação mensal.

A agenda americana ainda inclui leilões do Tesouro. Às 13h30, saem os resultados dos leilões de T-bills de 4 e 8 semanas — ambos com taxa de 3,630% na semana anterior. Às 15h, ocorre o leilão de T-bonds de 30 anos.

Já às 18h30, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) divulga seu balanço patrimonial, que na última leitura foi de US$ 6,606 bilhões.

O que acompanhar no Brasil

No Brasil, o principal indicador do dia sai às 9h, com o volume de serviços de dezembro, divulgado pelo IBGE. Na leitura anterior, o setor registrou queda de 0,1% na comparação mensal e alta de 2,5% na base anual.

No mesmo horário, o instituto publica os primeiros resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais (dezembro) e o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (janeiro).

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o ICEI, Índice de Confiança do Empresário Industrial. Às 11h30, o Tesouro Nacional realiza leilão de NTN-F e LTN, em meio a um cenário de juros elevados.

No calendário corporativo, a temporada de balanços ganha força. No Brasil, divulgam resultados Ambev, Copasa, IRB Brasil, Raízen e Vale. Nos Estados Unidos, saem os números de Unilever e Airbnb.

Como foi o último pregão do Ibovespa

A agenda intensa ocorre após um pregão de forte alta na bolsa brasileira. Na quarta-feira, 11, o Ibovespa subiu 2,03% e encerrou aos 189.699,12 pontos, novo recorde de fechamento, acumulando 11 máximas históricas apenas neste início de ano. Durante a sessão, o índice chegou a tocar 190.561,19 pontos.

Vale avançou 3,49% no dia e já acumula alta superior a 24% no ano. Petrobras também contribuiu para o desempenho, com ganhos de 3,01% nas ordinárias e perto de 2% nas preferenciais, após divulgar crescimento de 19% na produção no fim do ano passado.

Segundo Lilian Linhares, da Rio Negro Family Office, o fluxo estrangeiro tem sido determinante para o desempenho recente da bolsa. Janeiro registrou entrada superior a R$ 26 bilhões em capital externo, e fevereiro começou positivo, com cerca de R$ 4 bilhões na primeira semana. Para ela, a continuidade desse movimento é um dos principais pontos de atenção para os próximos pregões.