As novas incertezas do Fed de olho no payroll dos EUA

O relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos é divulgado nesta quarta-feira, 11, às 10h30 no horário de Brasília, sob expectativas fortes de investidores no mundo todo. A expectativa do mercado é de que tenham sido criados 55 mil empregos em janeiro, uma alta leve em relação aos 50 mil registrados em dezembro. A taxa de desemprego, por sua vez, deve ficar estável a 4,4%.

O payroll importa para o mercado porque pode afetar a decisão do Federal Reserve (Fed) sobre os juros. Se a criação de empregos for inferior ao esperado, especulações sobre uma desaceleração econômica podem aumentar, pressionando o Fed a adotar uma postura mais cautelosa.

O relatório também virá acompanhado de revisões anuais significativas, que podem alterar a visão do mercado sobre a saúde do mercado de trabalho. O Bureau of Labor Statistics (BLS) já anunciou revisões para meses anteriores, que indicam uma criação de empregos mais fraca do que inicialmente reportada.

Em setembro, o BLS estimou preliminarmente que, nos 12 meses até março de 2025, houve 911 mil empregos a menos do que o inicialmente divulgado. O Goldman Sachs estima revisão final entre 750 mil e 900 mil vagas a menos. Já o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou recentemente que o número pode ficar mais próximo de 600 mil.

Cada mês de 2025 até agora registrou revisões negativas, reduzindo os dados iniciais em 624 mil vagas no total, segundo a CNBC. A média mensal caiu para menos de 40 mil postos.

