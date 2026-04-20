Cripto e ouro ganham mais tempo de negociação na B3

A B3 passou a estender o horário de negociação de alguns de seus principais contratos futuros. A partir desta segunda-feira, 20, ativos ligados a criptomoedas e ao ouro passam a ser negociados das 9h às 20h, totalizando 11 horas seguidas de pregão.

A mudança vale para os contratos futuros de Bitcoin, Ethereum, Solana e para o ouro, e ocorre em meio ao aumento do interesse por exposição a esses ativos dentro de um ambiente regulado.

Com mais tempo de mercado aberto, investidores e traders ganham maior flexibilidade para ajustar posições ao longo do dia, especialmente fora do horário tradicional. Isso também amplia a capacidade de reação a eventos externos — um ponto relevante principalmente para criptomoedas, que operam de forma praticamente contínua no cenário global.

A iniciativa segue um movimento já observado em bolsas internacionais, que vêm ampliando suas janelas de negociação para acompanhar investidores mais ativos e atentos a oscilações de curto prazo.

Como esses ativos têm forte ligação com o mercado externo, o novo horário tende a reduzir o descompasso entre os preços locais e a formação de preços no exterior. No caso do ouro, a ampliação também pode tornar mais ágil a resposta a momentos de aversão ao risco, quando o metal costuma ser buscado como proteção.